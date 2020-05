L'Acadèmia del Cinema Català estudia admetre als Gaudí pel·lícules que no s'hagin estrenat a les sales

L'Acadèmia del Cinema Català està estudiant admetre als Premis Gaudí pel·lícules que no s'hagin pogut estrenar a les sales per la crisi del coronavirus. Malgrat que l'entitat, presidida per Isona Passola, contempla totes les opcions, té voluntat de flexibilitzar els criteris en vistes a la propera edició. La decisió definitiva no es prendrà fins a la junta que ve, prevista per al mes de maig, per poder-se coordinar amb la resta d'acadèmies europees. De moment, vuit estrenes catalanes previstes fins al mes de juny s'han posposat mentre que set mes calculen que es podran estrenar a les sales a la tardor.

Han ajornat la seva arribada als cinemes l'"Ofrenda a la tormenta", de Fernando González Molina (Golem);"Uno para todos", de David Ilundain (A Contracorriente); "Isaac", de David Matamoros i Ángeles Hernández (Alfa Pictures); "El cerro de los dioses", de Daniel M. Caneiro (Begin Again); "L'Ofrena", de Ventura Durall (Alfa Pictures); "La boda de Rosa", d'Icíar Bollaín (Filmax); "A Stormy Night", de David Moragas (Filmax) que clou el festival D'A; i "Herencia", d'Ana Hurtado (Begin Again).

En base a les previsions facilitades per les principals distribuïdores catalanes o amb catàleg català a l'Acadèmia del Cinema Català, hi ha set produccions catalanes més que, en principi, no veuran compromesa la seva previsió d'estrena a la tardor per la crisi de la Covid-19. Es tracta de "Las niñas", de Pilar Palomero (BTeam Pictures); "No matarás", de David Victori (Filmax); "Sentimental", de Cesc Gay (Filmax); "Libertad", de Clara Roquet (Avalon); "Coraje", de Rubén Rojo Aura (Mago Production); "Sis dies corrents", de Neus Ballús (Filmax) i "La vampira de Barcelona", de Lluís Danés (Filmax).

"Asamblea", primera cinta a l'Estat a estrenar-se en una plataforma

L'opera prima del director Álex Montoya, "Asamblea", es va convertir en la primera cinta a l'Estat que s'estrenava directament en una plataforma digital, Filmin, sense passar abans pels cinemes. La cinta estava programada oficialment per concursar al Festival de Màlaga, que va haver d'anul·lar l'edició passada per la crisi de la Covid-19. Basada en l'obra teatral dels mateixos autors de "La gent", és un text sobre la dificultat de prendre decisions de forma comunitària. Està protagonitzada per Francesc Garrido, Cristina Plazas, Greta Fernández, Nacho Fresneda i Sergio Caballero. "Asamblea" és una producció de Kaishaku Films S.L i Nakamura Films S.L. amb la col·laboració de l'Institut Valencià de Cultura i la participació d'À Punt Mèdia.

Hollywood anuncia canvi de normes

La pandèmia ha mantingut tancats els cinemes de Catalunya des de meitats de març i fins, previsiblement, finals de maig. A la resta de països del món la situació ha estat similar. Això ha provocat que les acadèmies internacionals s'estiguin replantejant els criteris per optar als guardons.

La primera en pronunciar-se va ser l'Acadèmia de Hollywood, que va anunciar aquest dimarts que modificava les normes de manera excepcional per incloure als Premis Oscar la candidatura de films que no hagin estat projectats a la gran pantalla.

Quan l'Acadèmia catalana s'hagi de pronunciar, ja coneixerà la decisió de l'Acadèmia Europea (European Film Academy) -de la qual n'és membre- i que anunciarà la seva posició la setmana que ve. Amb tot, les inscripcions per optar als Premis Gaudí es fan efectives durant l'últim quadrimestre de l'any i, per tant, l'entitat catalana encara temps per prendre la decisió.

Per contra, l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya decidirà la setmana que ve si també permet que en la propera edició dels Premis Goya, els més importants del cinema espanyol, hi competeixin cintes estrenades directament per plataforma.