El Liceu entona el «Nessun Dorma» de Puccini per animar la ciutadania en l'inici del desconfinament

El Gran Teatre del Liceu ha volgut animar la ciutadania de cara a l'inici del desconfinament pel coronavirus i ho ha fet recorrent a l'ària "Nessun Dorma" de Puccini, de l'òpera "Turandot", la primera que es va representar al Liceu quan va reobrir el 1999, després del devastador incendi de l'any 1994.

142 artistes s'han unit per interpretar-la sota la direcció creativa d'Igor Cortadellas i amb la col·laboració de l'Orquestra Simfònica i del Cor del Gran Teatre, dirigit per Conxita Garcia. A més, hi ha participat el tenor canari Jorge de León, que precisament va obrir la nova temporada del Liceu interpretant Calaf, el jove guerrer que aspira a seduir Turandot i a respondre els seus enigmes. El puig-reigenc Josep Pons n'ha estat el director musical.

Es tracta d'un vídeo multipantalla que pretén transmetre un missatge esperançador i de suport a les persones que han patit de prop les conseqüències de la Covid-19 i és el resultat d'hores de videoconferència entre els participants, que han volgut fer un homenatge també a la ciutat de Barcelona i als seus carrers plens de vida.

Sota el lema #HoraDeVèncer, 86 membres de l'orquestra i 53 del cor han unit esforços amb Jorge de León i els directors Conxita Garcia i Josep Pons des de casa seva per entonar "Nessun Dorma". Els creadors volen animar la societat valenta i resilient a entonar aquest himne. "La història és plena d'obstacles però aquests obstacles ens fan créixer més forts i, de la mateixa forma que ho hem fet en altres moments foscos, aquest cop també ens en sortirem i vencerem", com canta Calaf a l'ària.