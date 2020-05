Les llibreries proposen obrir dilluns amb cita prèvia i horaris per a la gent gran

El Gremi de Llibreries, juntament amb la conselleria de Cultura i l'ICEC, han elaborat un pla de desconfinament perquè aquests establiments puguin obrir a partir de dilluns. La proposta, pendent de l'aprovació del Govern espa-nyol, planteja que les llibreries aixequin la persiana amb cita prèvia o atenció individual, utilitzant mampares, mascaretes i guants, amb horaris especials per a persones de més de 65 anys i garantint la distància mínima de dos metres. Els clients no podran tocar els llibres, que s'hauran de lliurar preferentment dins una bossa de paper.

A partir de dilluns, en el que han anomenat la fase preparatòria, les llibreries haurien de treballar amb preferència per lliurar comandes prèvies i no permetre l'accés a l'interior. Hauran de cobrir expositors i prestatgeries per evitar tocar directament els llibres, que els usuaris hauran de demanar. També se senyalitzarà a la zona de caixes la distància física entre el punt de venda i el client i entre els clients que fan la cua.

La fase 1 començaria el dilluns 11 de maig i, durant quinze dies, la capacitat de públic no podria superar el 30% i mantindria els horaris especials per a persones més grans de 65 anys i la distància mínima de dos metres. En cas que no es pugui, es limitaria a un client. A partir de 25 de maig, la capacitat s'incrementaria al 40%, però mantindria la resta de limitacions. Del 8 de juny i fins al 21, l'afluència seria del 50%, garantint una distància mínima de dos metres, i es recuperarien activitats, sempre amb la meitat de públic.