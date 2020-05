La Mediterrània busca alternatives

«Estem treballant per fer una bona fira però estudiant hipòtesis alternatives per si hem de canviar o modificar qualsevol aspecte. De moment, treballem pensant que farem la Mediterrània a l'octubre, però que hi haurà restriccions». Teletreballant des de casa, el director artístic del mercat manresà, l'olotí Jordi Fosas, confinat a la seva ciutat, explica que la «incertesa», en l'àmbit de la cultura, arriba evidentment fins a la Fira Mediterrània, el més tardà dels mercats estratègics del país i que, com Tàrrega (arts escèniques) i Vic (música), continua de moment a la graella. Tàrrega, com anunciava dimecres, amb la possibilitat d'un canvi de dates.

La 23a Mediterrània s'ha de celebrar del 15 a 18 d'octubre. A final de gener, abans de la crisi del coronavirus i el confinament per la pandèmia, el certamen va tancar la recepció de projectes, que ara mateix es troben en fase de selecció. Han arribat, explica Fosas, prop de «1.400 propostes, una xifra similar a la de l'any passat, i un nombre molt elevat respecte a fa dos anys». A final de juny, la fira hauria de comunicar qui participa i qui no a la Mediterrània del 2020.

Fosas, que es va estrenar l'any passat en la direcció artística, no creu que fins a final de juny o juliol es pugui saber -si les etapes de desconfinament segueixen el seu curs- quines seran les mesures que s'hauran de prendre per poder celebrar el mercat. I, tot i això, sense cap tipus de certesa.

«Treballem amb mil hipòtesis, però el que tenim clar és que difícilment podrem fer una fira com la coneixem, difícilment podrà ser la Mediterrània massiva de les altres edicions. La seguretat sanitària, fem el que fem, és prioritària». Les restriccions, probablement, seran de públic, d'arribada de programadors estrangers... i, com remarca Fosas, «n'hem de ser conscients. També fent diferents pressupostos: si es redueix capacitat vol dir menys públic i menys entrades...». Entre les mesures amb què es treballa hi ha la possibilitat de digitalitzar la part professional, el mercat d'espectacles: «és una possibilitat perquè a hores d'ara no sabem quina i com podrà ser la mobilitat, sobretot la internacional».



Preocupació pel sector

Com a mercat estratègic, explica Fosas, una de les grans preocupacions és «com arribaran els grups i les companyies a la tardor i com podem oferir tot el suport a les seves creacions». Les coproduccions nascudes de l'edició passada de la Mediterrània, «que ara estarien fent temporada, estan aturades». La por a l'estigmatització del sector també pesa: «com qualsevol altre àmbit, el món de la cultura ha de treballar perquè quan tot plegat es normalitzi, ni que sigui a petita escala, hi tornem tots». La fira, remarca, «ha d'estar amatent al que passa al sector de l'arrel per ajudar en el que puguem». El que es podrà o no veure en la propera Mediterrània, entre les propostes rebudes, dependrà, també, subratlla Fosas, «de les directrius: què podrem fer i què no».