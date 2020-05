Històries breus per conèixer el patrimoni monumental català

Entre les nombroses 'víctimes' de l'aturada general causada per la crisi del coronavirus hi ha, en el sector de la cultura, el patrimoni monumental que gestiona l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, i del qual en formen part diversos espais arquitectònics de la Catalunya central com els castells de Cardona i Claramunt (La Pobla de C.), la Casa Museu Rafael Casanova (Moià) i la Casa Museu Prat de la Riba (Castellterçol). El Departament de Cultura, a través de l'esmentat organisme, ha iniciat una campanya de difusió d'aquest llegat amb una sèrie de vídeos a Youtube titulats Històries monumentals: el primer porta per títol Llei i càstigs a Sant Pere de Rodes.

En cadascuna d'aquestes produccions audiovisuals de format breu (un parell de minuts), els guies dels monuments expliquen fets, episodis, personatges i llegendes de la seva història. La intenció de la iniciativa és divulgar aspectes pocs coneguts relacionats amb el patrimoni i, alhora, mantenir-lo viu en l'imaginari col·lectiu de la ciutadania perquè es creï interès per visitar-lo quan s'aixequi el confinament.

En l'audiovisual dedicat al conjunt monumental del monestir de Sant Pere de Rodes (Alt Empordà), es relata la història del cellerer, que era el monjo amb més poder de l'indret durant l'Edat Mitjana ja que era el responsable de fer complir les sentències en els dominis del cenobi. El guia explica que un dels càstigs més habituals era obligar un culpable a córrer entre diverses poblacions, totalment despullat, amb un rusc d'abelles lligat al cap.

A partir d'aquest vídeo inicial, en els propers dies se n'hi afegiran altres sobre el conjunt d'art rupestre de la Roca dels Moros del Cogul, els castells de Cardona i Miravet i la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, entre altres. Els catalans digitals de patrimoni.gencat (butlletí electrònic i xarxes socials) aniran informant de l'aparició d'una nova Història monumental cada setmana.