Una guia cultural signada per 55 col·laboradors com a comiat

? Rockdelux s'acomiada després de 394 números amb un exemplar final convertit en una guia cultural elaborada per 55 col·laboradors, amb recomanacions per alleujar el confinament pel coronavirus. La pandèmia ha accelerat aquest final amb les seves sobtades conseqüències, com la caiguda dels ingressos per publicitat.

Així ho explicava ahir l'equip directiu en el darrer editorial d'aquesta revista, que depenia del fràgil equilibri entre les vendes als quioscos, «cada vegada més escassos», i les insercions d'anuncis a les seves pàgines.

«Aquest equilibri –apunten– fa anys que s'esquerda, i el cop inesperat de la pandèmia del coronavirus ha estat (és) una bufetada brutal que fa encara més inviable el projecte, sobretot tenint en compte que a Rockdelux sempre hem procurat mantenir uns estàndards de qualitat i unes remuneracions dignes, dins les nostres possibilitats, per a tots els treballadors».

És aquesta exigència la que, segons afegeixen, els ha portat a descartar mantenir-se amb una edició digital que els representaria «una tornada a aquest amateurisme no remunerat contra el qual sempre hem lluitat».

«Aquest adeu de Rockdelux és, també, un resum de la filosofia que sempre ha recorregut les pàgines de la revista, lliure i oberta de mires, amb l'eclecticisme i l'excel·lència com a únics horitzons», assenyalen amb unes paraules de comiat que serveixen també per albirar el final de la pandèmia i resumir la seva lluita en aquests prop de 36 anys: «Vencerem. Sempre».