El Teatre Lliure inicia una programació nova a Youtube

El Teatre Lliure estrenarà aquest dijous (7 de maig) la programació digital que intenta mantenir viu el caliu escènic mentre dura el confinament i davant la pràctica impossibilitat de reobrir els seus espais fins la propera temporada. El cicle Lectures dramatitzades es posa en marxa amb la interpretació d'El gegant del Pi, a càrrec de Pau Vinyals (responsable també de la dramatúrgia i la direcció) i Júlia Barceló, amb música d'Arnau Vallvé. El muntatge és defineix com una «autoficció sobre l'herència rebuda i com aquesta condiciona la construcció d'una llar».

Per poder veure l'espectacle a través del canal de Youtube de l'equipament barceloní, cal comprar una entrada que val 5 euros (teatrelliure.com): el primer dia de funció, tots els espectadors que l'hagin adquirit rebran un correu electrònic amb l'enllaç a la Sala online del Lliure per visionar l'obra entre el dijous 7 de maig a les 20 h i el diumenge 10 de maig a les 23.59 h.

La segona proposta està pensada per a finals de mes, del 28 al 31 de maig, i porta per títol El segon principi. Amb autoria de Mercè Sarrias i Miguel Casamayor, i interpretada per Mònica Glaenzel, Eli Iranzo i Maria Pau Pigem, en aquesta comèdia que té referents de la política local els protagonistes són dos guionistes i una documentalista que volen muntar un espectacle sobre um escàndol de corrupció.

Per poder presenciar la peça, cal fer el mateix procediment: pagar l'entrada al web del teatre i, a partir d'aquí, rebre un enllaç.

Una altra de les propostes del Lliure per aquests dies de tancament de sales tidrà lloc el dilluns 11 de maig amb Màkina SHK, de Roger Bernat. Pensada per a majors de 16 anys, aquesta iniciativa consisteix en conversar amb un xatbot que respon a partir de frases de les obres de Shakespeare (en anglès). El projecte estarà obert tot el dia al web del teatre i dels resultats que se n'obtinguin se'n podria arribar a fer una peça escènica més endavant. Bernat és un dramaturg i director acostumat a fer teatre sense intèrprets i aquesta Màkina SHK segurament sorprendrà molts espectadors.



Clàssics adaptats als infants

El Teatre Lliure també pensa en el públic infantil i juvenil, a través del seu canal de youtube, ofereix quatre textos clàssics teatrals adaptats a la seva edat i acompanyats d'il·lustracions. El quartet de propostes són: La casa de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca, adaptada per Victoria Szpunberg i il·lustrada per Ana Yael (del 21 al 24 de maig); Terra baixa, d'Àngel Guimerà, adaptat per Pau Miró (del 28 al 31 de maig); Antígona, de Sòfocles, adaptat per Helena Tornero i il·lustrat i interpretat per Pau de Nut (del 4 al 7 de juny); i El rei Lear, de Shakespeare, adaptat per Jordi Oriol (de l'11 al 14 de juny). En alguns casos, els intèrprets i l'il·lustrador encara estan per decidir.

Des de la web del teatre, es poden adquirir les entrades al preu de 3 euros. Un cop rebut l'enllaç, l'espectacle estarà disponible entre el dijous a les 17 h i el diumenge a les 23.59 h, al canal de Youtube del Lliure.



Escena internacional i escola de pensament

El Teatre Lliure forma part de la xarxa europea mitos21, una agrupació d'institucions teatrals que ha posat en marxa el projecte Històries d'una Europa en crisi i reflexió. Coordinat pel Dramaten d'Estocolm, aquesta iniciativa en la que hi prenen part set teatres d'arreu del continent consisteix en la creació de monòlegs a partir d'entrevistes a persones que han treballat o treballen pel manteniment dels serveis essencials o bé en primera línia de la crisi sanitària. A partir de l'1 de juny, el Lliure mostrarà a Youtube tan el seu treball resultant com els de la resta d'equipaments europeus.

L'Escola de Pensament que dinamitzen Marina Garcés i Albert Lladó torna aquests mesos de maig i juny amb dues noves propostes que es podran gaudir també al canal de Youtube del Lliure. Amb la voluntat d'unir teatre i pensament, el 19 de maig s'emetrà enregistrada la xerrada El coratge i la representació. Sarajevo, 1993, amb el periodista i escriptor Alfonso Armada i Haris Pasovic, director de l'East West Theatre Company de Sarajevo. El 9 de juny, en directe, es podrà veure el diàleg L'humor com a acció directa. Escena i transgressió, a càrrec de la pallassa Pepa Plana i el compositor Benet Casablancas. Ambdues cites estaran disponibles els dies esmentats a les 18.30 h i de forma gratuïta.



Magda Puig en residència

L'actriu i dramaturga bagenca Magda Puig (Castellbell i el Vilar, 1982) és una altra de les protagonistes de la primavera digital del Teatre Lliure com a responsable del projecte Magda Puig en residència a l'Institut Joan Fuster (Barcelona), que està obert al públic en general i a altres centres educatius que hi vulguin prendre part. A partir de la frase de Bansky 'No és art si no té la potencialitat de ser un desastre', Puig planteja una intervenció creativa que combina diferents llenguatges i, alhora, convida els alumnes a experimentar accions artístiques contemporànies.

Cada dilluns, des de l'11 de maig a l'1 de juny, a les 16 h, al canal de Youtube del Lliure i a través d'altres xarxes socials, i amb accés gratuït, es farà pública una proposta creativa per tal que, tothom qui ho desitgi, la segueixi i la comparteixi a les xarxes amb l'etiqueta #MagdaPuigENRESIDENCIA. Finalment, el 8 de juny se'n farà una presentació pública virtual.

En clau educativa, el Lliure també impulsa, juntament amb l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, el programa Escena Pilot, liderat en la primera edició per la directora Lali Àlvarez i l'actriu Gemma Martínez. El que inicialment havia de ser un espectacle teatral de creació col·lectiva entre els instituts Barri Besòs, Domènech i Montaner i Vila de Gràcia, de Barcelona, es reconduïrà cap a la realització d'un vídeo documental i artístic sobre la bellesa, que es podrà visionar el 4 de juny.



Més de 44.000 espectadors a Youtube

Poc després de la instauració de l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol, el Lliure va posar en marxa diverses iniciatives, com ara les emissions per Youtube d'alguns dels seus espectacles de les últimes temporades que havien tingut més èxit. Les set propostes programades van tenir 44.487 visualitzacions: Hamlet (10.649), Renard o el Llibre de les bèsties (2.237), Jane Eyre: una biografia (4.500), El temps que estiguem junts (7.096), Les noces de Fígaro (2.013, només es va emetre dos dels quatre dies previstos), Dues dones que ballen (9.913) i L'ànec salvatge (8.079).