Cases de la Música traslladen cursos i concerts a les xarxes

Tot i no poder organitzar cap activitat ni cap concert de manera presencial, les Cases de la Música, entre les quals Manresa, han traslladat la programació a la xarxa. Durant aquest mes de maig, des de les diferents plataformes de la seu es duran a terme accions online com Sessions LP, Vesprades Musicals o classes setmanals.

Un nou rumb que va començar a prendre forma fa unes setmanes, amb l'impuls de dues experiències noves. D'una banda, els Concerts de Primavera de L'Hospitalet que, per primera vegada, es traslladaven a les xarxes socials de Cases de la Música. Cinc actuacions en streaming, a càrrec de Ciudad Jara, Relat, Stay Homas, Queralt Lahoz i Tribade, que van resultar tota una revelació, acumulant més de 10.000 visualitzacions als directes d'Instagram. D'altra banda, la primera de les Sessions LP online amb Miki Núñez, qui ens va redescobrir el disc "Benvinguts al Llarg Viatge" de Txarango, va reunir més de 350 participants.

Activitats al maig

Començaran amb una jornada molt especial de les Vesprades Musicals: sessions musicals acústiques i íntimes amb diferents artistes, en les quals el públic hi podrà interactuar, encara que sigui a través de la pantalla, i on a més, es podrà gaudir de la seva música en petit format. Un primer pas, per a la realització dels primers concerts en streaming de Cases de la Música, un format que s'està treballant "per tenir a punt tan aviat com sigui possible". La primera de les Vesprades Musicals serà aquest dijous, a les 19 h, amb Ferran Palau. Continuaran el 21 de maig, també a les 19 h, amb Maribel "La Canija" i Gaizca. Dues trobades musicals que tindran lloc al perfil d'Instagram de Cases de la Música .

D'altra banda, l'entitat també posarà en marxa les Sessions LP, el cicle d'audicions comentades per un reconegut músic o professional del sector musical. Una manera de redescobrir alguns dels àlbums més importants del rock i de la música popular. La primera jornada serà el proper dijous 14 de maig, a càrrec de l'artista Paula Grande, que parlarà del disc "Blue" de Joni Mitchell; el dimarts 19 de maig serà el torn de Lluís Gavaldà que analitzarà, cançò a cançó, "Abbey Road", darrer àlbum de The Beatles.

Quant a l'oferta formativa, s'oferirà el curs Guitarra des de 0 amb Quim Zango, qui donarà les eines bàsiques per aprendre a tocar aquest instrument. Aquestes classes es celebraran setmanalment i començaran el proper dimarts 26 de maig a les 19 h, a través de la plataforma ZOOM; i els cursets ETECAM LIVE, sessions online de formació de l'ETECAM (Escola Tècnica de l'Espectacle de les Cases de la Música). El curs portarà com a títol títol "El músic a l'escenari: Coneixements tècnics bàsics per a músics sobre el món dels concerts" i constarà de 2 sessions.

AGENDA MES DE MAIG

Dijous 7 de maig. 19 h.

Vesprades Musicals amb Ferran Palau.

Dijous 14 de maig. 19 h.

Sessions LP: 'Blue' de Joni Mitchell amb Paula Grande.

Dimarts 19 de maig. 19 h.

Sessions LP: 'Abbey Road' de The Beatles amb Lluís Gavaldà

Dimecres 20 de maig. 19 h.

Curset ETECAM Live - El Música a l'Escenari - Sessió 1

Dijous 21 de maig. 19 h.

Vesprades Musicals amb Maribel "La Canija" + Gaizca.

Dimarts 26 de maig. 19 h.

Curs de Guitarra des de 0 amb Quim Zango.

Dimecres 27 de maig. 19 h.

Curset ETECAM Live - El Músic a l'Escenari - Sessió 2