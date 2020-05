El projecte Manresa-Mauthausen celebra la data amb un vídeo

El 5 de maig del 1945 les tropes aliades van alliberar el camp de concentració nazi de Mauthausen i altres camps subordinats, on van anar a parar la majoria dels deportats espanyols, al voltant de 7.500. El govern de l'Estat va instaurar aquesta data com el Dia Nacional d'Homenatge als deportats i deportades. Però enguany, a causa de la pandèmia del coronavirus, no es podrà fer memòria i homenatge a les víctimes de l'hor-ror nazi als carrers i places. Tampoc es podrà celebrar l'acte de commemoració anual a Mauthausen i Gusen on, des de l'any 2013, assisteixen alumnes d'instituts de Manresa i Sant Fruitós de Bages, en el marc del Projecte Manresa-Mauthausen.

Per aquest motiu, des dels centres educatius que impulsen el Projecte Manresa-Mauthausen i Foto Art, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, s'ha editat un petit video que recull les visites que estudiants manresans i fruitosencs han fet els darrers anys als camps de Mauthausen i Gusen. El video ja es pot trobar a les xarxes socials i al canal de Youtube de l'Ajuntament de Manresa.

Així mateix, l'Amical de Mauthausen i altres camps, en estreta cooperació amb el Comitè Internacional de Mauthausen (CIM), conviden a participar a la «Cerimònia d'Alliberament Internacional Virtual 2020 «Humanitat sense fronteres»,75 anys després de l'alliberament, amb declaracions de testimonis, contribucions en vídeo i música. La celebració es farà el 10 de maig d'11 a 24 h i es podrà seguir a www.mkoe.at

Reportatge a les xarxes

Des de l'1 de maig està disponible a les xarxes de manera gratuïta un reportatge sobre els més de 9.000 espanyols i espanyoles deportats als camps de concentració nazis per decisió de Franco i Hitler, que signa Carlos Hernández de Miguel basat en el seu llibre Los últimos españoles de Mauthausen (Ediciones B, 2015), que ja ha tingut més de 36.000 visualitzacions . El documental es centra en el testimoni d'un ampli grup de supervivents espanyoles de Mauthausen, Auschwitz, Buchenwald i Ravensbrück que relaten com era la vida i la mort en aquests letals recintes aixecats pel III Reich.