El Zoom Festival obre les inscripcions de l'edició de la seva majoria d'edat

El Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, el Zoom Festival, ha obert la convocatòria d'inscripcions per la Secció Oficial de la seva 18a edició. Així doncs, productores, televisions, estudiants i realitzadors independents de tot el món ja poden presentar els seus programes, formats o produccions al festival, que tindrà lloc del 24 al 29 de novembre de 2020 a Igualada i Barcelona.

Com en l'edició passada, on el festival va estrenar un canvi de format, el Zoom contempla cinc categories: entreteniment, oberta a concursos, reality shows, talk shows, factual magazines, late shows i programes d'humor; informatius, amb telenotícies, reportatges, debats, entrevistes i especials informatius; programes culturals i divulgatius, com documentals i programes musicals i educatius; esports, que engloba tan programes com retransmissions, i ficció, categoria oberta a TVmovies i minisèries.

Els projectes es poden presentar fins al 26 de juliol a través de la web www.festhome.com o www.zoomfestival.org, on també es poden consultar les bases del festival. D'entre tots els projectes presentats se seleccionaran els programes que optaran als Premis Zoom que atorgarà un jurat format per professionals del sector: millor format d'Entreteniment, millor Ficció, millor programa d'Informatius, millor programa Cultural&Divulgatiu i millor programa d'Esports. D'altra banda, els estudiants universitaris atorgaran el Premi Millor Youtuber i el Premi Millor Instagramer valorant el contingut audiovisual.

#Zoomdesdecasa

Una de les novetats del palmarès d'enguany és el Premi Zoom a la Millor Creació Audiovisual del Confinament, a la qual ja hi han participat prop d'un centenar de creadors a través de les xarxes socials. El passat mes de març, l'organització del festival va apostar per esperonar el talent audiovisual en dies de confinament i va llançar el repte a tothom qui volgués compartir un vídeo a les a les xarxes socials Instagram, Twitter o Facebook amb l'etiqueta #ZoomdesdeCasa. Des d'aleshores, s'han compartit desenes de vídeos enregistrats dins dels domicilis durant el confinament, de diversos gèneres com humor, ficció o documental i en diversos idiomes. El guanyador del concurs –que segueix obert fins que finalitzi l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol- el decidirà un jurat format per reconeguts professionals del món audiovisual.



Un aparador per al sector

El Festival continua apostant per la formació, el descobriment del talent i la indústria. El Talent Campus de Formats de TV aportarà la descoberta de talent a les productores i TVs i, el Showcase de Pilots de Ficció, coorganitzat amb Serielizados, proporcionarà al nou talent l'oportunitat d'entrar en el món professional i es projectarà Serielizados Fest. A més, els formats seleccionats en les categories de noficció seran objecte d'estudi dels estudiants universitaris a les ZoomClass de Barcelona i Igualada i també es duran a terme activitats per la indústria juntament amb el Clúster Audiovisual. Com en les edicions anteriors, el festival es completarà amb el Zoom Km0 amb produccions audiovisuals del territori de l'Anoia.

Com a novetat, el Festival oferirà continguts i eines digitals com a complement de les activitats presencials, per tal de poder arribar al màxim nombre d'espectadors. A més a més, el Zoom programarà diversos actes i activitats en universitats i centres educatius d'audiovisual de Barcelona, tot i que mantindrà la seu al Teatre Municipal i al Cinema de l'Ateneu d'Igualada.

El Festival Zoom està organitzat per l'Ateneu Igualadí i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada.



Zoom Festival

El Festival Zoom neix a Igualada l'any 2003 amb l'objectiu de donar visibilitat a la ficció televisiva i atorgar reconeixement a un gènere que, en un principi poc valorat, ha aconseguit evolucionar fins el punt de diluir la línia que separa el cinema de la televisió.

Va ser el primer festival de l'Estat espanyol que va apostar pel cinema creat per a la petita pantalla. En la darrera edició, el novembre de 2019, es reinventa i amplia la participació a la secció oficial amb altres gèneres més enllà de la ficció, com son els formats televisius amb programes d'entreteniment, informatius, culturals i divulgatius o esportius.