El Bages és un clam proposa buscar fotos anteriors a 1976 de la comarca per fer un vídeo i penjar-lo a la xarxa

L'agrupació d'entitats El Bages és un clam engega una nova iniciativa en aquesta ocasió proposada per l'Associació Memòria i Història de Manresa, #CompartimFotografiesAntigues, que proposa buscar fotografies fetes abans del 31 de desembre del 1975, amb les quals es farà un vídeo que permetrà recordar o descobrir aspectes del nostre passat. Les mes representatives de Manresa s'incorporaran al portal www.memoria.cat de l'Associació Memòria i Història de Manresa. La temàtica de les fotografies pot ser molt diversa: vistes de carrers, places, festes, actes culturals, polítics, escoles, botigues, esports, celebracions religioses... o vida quotidiana: persones passejant, nens jugant al carrer... Cal enviar-les a elbagesesunclam@gmail.com. El termini acabarà el dimecres 13 de maig.

Els promotors expliquen que l'ideal seria que les fotografies fossin escanejades o digitalitzades en format .jpg amb una resolució d'entre 150 i 200 ppp. En cas de no disposar d'escàner es poden fotografiar amb el mòbil. Es demana que cada fotografia incorpori nom i cognom de la persona que l'envia; autor, any i població de la imatge, si es coneix.

El Bages és un clam és una plataforma formada en aquests moments per 102 entitats, escoles, instituts, mitjans de comunicació... i té per objectiu fer propostes de caràcter lúdico-social durant el temps que duri el confinament, primer total i ara parcial. Per aquesta iniciativa s'ha proposat als centres d'ensenyament d'adreçar-la a l'alumnat des de l'àmbit de les ciències socials per perquè poguessin implicar en la recerca de fotografies antigues els seus pares i/o avis. La darrera proposta va demanar imatges de Montserrat, en dues convocatòries i se'n van fer dos vídeos amb més de 1.700 fotografies.

L'Associació Memòria i Història de Manresa treballa per recuperar la memòria històrica i lluitar contra l'oblit. El seu portal de webs, www.memoria.cat, agrupa més de 60 webs de memòria històrica, amb milers de documents, fotografies i vídeos de la República, la Guerra Civil, el Franquisme i la Transició.