BCM imagina un Moianès tropical amb la nova cançó «Cúmbia de l'Altiplà»

La Banda del Carrer Montseny (BCM) presenta "Cúmbia de l'Altiplà", un nou tema en col·laboració amb altres músics de la comarca del Moianès i el seu primer videoclip gravat en temps precoronavirus. El grup imagina amb la ironia i surrealisme que caracteritzen les seves lletres com afectaria a l'altiplà del Moianès un canvi climàtic fulminant ("Els mars van pujar / l'altiplà es va salvar / i ara és una illa tropical"), fruit d'un experiment científic que invoca un ciutadà del futur i, amb ell, una explosió de música llatina.

Un any després de presentar el seu primer treball, l'EP de títol homònim, BCM torna per publicar un nou tema gravat i produït per Bernat Torras a l'Erol Sonor i estrenar el seu primer vídeo musical, a càrrec de Lluís Cascales López. La col·laboració amb el grup de versions Xuminos permet a la Banda del Carrer Montseny incorporar sonoritats fins ara inèdites en la seva música, com una secció de vents, piano, o viola i violoncel. El tema també compta amb la participació del duo de rumba format per Rosso Candela i Pau Fort.

Amb orígens que es remunten a un pis d'estudiants de la vil·la de Gràcia, la Banda del Carrer Montseny està formada per Patrícia Adán al baix, Jordi Miró a la percussió, i Martí Clapers i Alan Ruiz Terol a la guitarra i veu. En el seu primer treball, BCM presenta set cançons que titlla d'"estranyes i diferents entre elles", des del pop-folk amb regust rural a incursions en el reggae i la rumba