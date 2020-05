Es busquen voluntaris virtuals que vulguin parlar català

El Consorci per a la Normalització Lingüística va haver d'interrompre totes les activitats presencials el 12 de març arran del decret d'estat d'alarma, tant les formatives com les que es fan fora de l'aula. També les parelles lingüístiques del Voluntariat per la llengua (VxL), que estaven fent trobades presencials van haver d'aturar-se de manera immediata. Des d'aquell moment se'ls va informar que tenien la possibilitat de continuar fent les converses per mitjà de videoconferència o videotrucada. D'aquesta manera, moltes d'aquestes parelles han pogut continuar practicant el català.

Com en la modalitat presencial, el VxL virtual consisteix a formar parelles lingüístiques compostes per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. La diferència, però, és que les trobades es fan a través de plataformes de videoconferència, com ara Skype, Hangouts, WhatsApp...

La conversa distesa a través del mòbil o l'ordinador amb un voluntari que parla català és un bon complement per a les persones que estan aprenent la llengua i volen fer-la servir, tant per als alumnes que estaven fent un curs de català presencial, com per als qui ara el fan en línia a través de Parla.cat com per a qualsevol persona d'arreu del món.

Amb l'objectiu de donar resposta a la demanda d'inscrits en la modalitat virtual que ha anat creixent al llarg d'aquests últims dies, cal la participació de voluntaris que vulguin dedicar una hora a la setmana a fer l'activitat. Per participar-hi només cal entrar al portal vxl.cat i emplenar la fitxa d'inscripció, seleccionant la preferència "Virtual" i especificant la disponibilitat horària actual. En pocs dies els inscrits rebran una comunicació per correu electrònic d'una persona de l'equip de professionals del VxL amb la informació necessària per començar les trobades virtuals amb la parella lingüística assignada.

Per a més informació podeu consultar el web www.vxl.cat o escriure un correu electrònic a mtroig@cpnl.cat. També podeu seguir tota l'actualitat relacionada amb el programa a través del Facebook, Twitter i Instagram.E