Cancel·lat el concert de Paul McCartney a l'Estadi Olímpic de Barcelona del 17 de juny

Paul McCartney ha suspès el concert previst per al 17 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona a causa de la situació actual de pandèmia per coronavirus. Segons ha informat Live Nation, no serà possible seguir endavant amb la gira de McCartney "Freshen Up", davant "les restriccions imposades per les autoritats a la celebració d'espectacles", una suspensió que té l'objectiu de "garantir la seguretat de públic, artistes , treballadors i tots els equips involucrats ".

En un comunicat, el músic britànic explica que esperava "veure-us a tots aquest estiu, ho hauríem passat molt bé". "Lamentem molt no poder estar amb vosaltres, però estem vivint una època sense precedents i el benestar i la seguretat de tots és la prioritat ara". Qui va ser membre dels Beatles ha desitjat que tots els seus seguidors es trobin bé mentre espera que "arribin temps millors" i conclou: "Tornarem a fer rock'n'roll!"

La devolució d'entrades es farà lloc a partir de el 19 de maig pel mateix mètode de pagament usat per a la seva adquisició. Els que van comprar el tiquet a la botiga s'hauran de desplaçar a el mateix punt de venda per a realitzar la devolució. En aquest cas, Live Nation ha recordat que "s'haurà d'esperar a què es resolgui la situació d'alarma en què ens trobem".

Qui va comprar l'entrada per telèfon o online, rebrà l'import a la mateixa targeta, en el cas de les de dèbit en un termini d'entre 7 i 15 dies i pel que fa a les crèdit, després de la liquidació mensual de la targeta.

Es tractava de l'única parada a tot l'Estat de l'exmembre dels Beatles, que va actuar per última vegada a la capital catalana fa més de quatre anys i en fa quasi 30 que hi va tocar per primera vegada.