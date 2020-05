Els museus no tenen data ni tampoc pressa

L'obertura de portes dels museus i equipaments expositius no tindrà lloc el proper dilluns, ni tan sols amb l'obligatorietat d'acollir només un terç del públic permès segons la capacitat de cada centre. Tot i que la mesura formava part de les condicions de la fase 1 de la desescalada –prevista per al dia 11–, els equipaments prefereixen acollir primer els treballadors de forma presencial d'una manera gradual i, a partir d'aquí, començar a planificar la reobertura, que difícilment tindrà lloc dins el mes de maig, tal com expliquen els responsables de diversos museus de la Catalunya Central consultats per aquest diari. Oi més si el territori, per les seves xifres d'incidència de la Covid-19, és obligat a alentir el desconfinament, tal com demana la Generalitat.

«No hi ha cap pressa per obrir», apunten des del Museu de Montserrat, un equipament que no es planteja una reobertura immediata per una qüestió gairebé estructural: «El 70 % dels nostres visitants són turistes estrangers». Convertit per la importància de les seves col·leccions d'art en una de les pinacoteques més rellevants del país –i que mostra també altres fons com els d'arqueologia bíblica–, el centre abacial es mou al mateix ritme que la resta d'espais visitables del complex montserratí. I, a hores d'ara, l'afluència de persones en cotxe, autocar, cremallera o aeri no sembla propera.

El Museu de la Tècnica de Manresa tampoc té ara per ara un horitzó nítid: «Quan obrirem? potser el juny, però això com a molt aviat», aventura Pilar Alonso, la conservadora de les col·leccions de l'equipament ubicat a l'edifici dels antics Dipòsits Vells. «Però no hi ha res segur, tot depèn de com evolucioni la pandèmia».

Tot i que el museu està tancat al públic, el treball de portes endins continua inalterable, amb la novetat que les reunions entre el personal de l'equip que dirigeix Eudald Serra són aquests dies telemàtiques. Alonso, però, hi va cada matí perquè «els telers i les màquines no es poden quedar aturades, sinó es rovellen».

Per a un centre acostumat a rebre molts grups escolars, i ja se sap que és difícil que els nens no toquin res, es fa molt necessari extremar les mesures de precaució. Per reobrir cal dur a terme un treball logístic previ que han de marcar les autoritats. En tot cas, la direcció del museu manresà està en contacte permanent amb el Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, d'on penja la xarxa de centres en la qual també hi ha el Museu de la Pell d'Igualada, el Museu de les Mines de Cercs, el Museu de la Colònia Sedó d'Es-parreguera, el Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona i el Museu Molí Paperer de Capellades.

Des d'aquest darrer, el conservador Ton Lloret afirma a Regió7 sobre la probabilitat de fixar una data per a l'obertura que «encara no ho tenim clar. Fins que no es resolgui en ferm a nivell de BOE i amb instruccions clares com les regions/províncies han de fer el desconfinament, no podem prendre cap decisió». No obstant això, «tot i que el museu està tancat, seguim treballant amb altres tasques de documentació, arxiu... i fent paper fet a mà». Una altra feina rellevant que s'està duent a terme és la creació de contingut digital per fer més lleuger el confinament de la ciutadania i per mantenir viu el museu en l'imaginari dels futurs visitants: el Molí Paperer ha creat un canal de YouTube on penja clips i vídeos.

Tampoc no hi ha cap certesa ferma sobre el dia que es podrà tornar a trepitjar la sala d'exposicions del Centre Cultural el Casino de Manresa i l'annex Espai7. En principi, segons fonts municipals, la intenció és que dilluns vinent, dia 11 de maig, es comencin a fer tasques prèvies com ara l'establiment de protocols per a treballadors i públic. La fase 2, l'inici de la qual és prevista per al 25 de maig, seria el moment indicat per a la reobertura, però amb limitació de la capacitat i mesures com la desinfecció i les distàncies de seguretat. No obstant això, des del Casino s'apunta que la incertesa inherent a la situació podria alterar aquest calendari.

L'afectació de la pandèmia en el Museu Comarcal de Manresa és menor perquè el centre es troba en obres i només té poques sales obertes. No obstant això, per a aquests espais, les previsions són les mateixes que les esmentades en el cas del Casino.

En una tesitura similar es troba el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. «Ara per ara estem fent tasques internes i intentem organitzar-nos per a aquesta nova normalitat», explica Lídia Fàbregas, directora tècnica del centre. La feina de portes endins continua el seu ritme malgrat la incertesa sobre una possible data de reobertura: «Estem esperant que el Servei de Museus de la Generalitat doni instruccions i de moment no ens han donat data».