Miki Núñez publica 'Me vale', primer avançament del nou disc que veurà la llum a la tardor

El cantant Miki Núñez ha publicat el single 'Me vale', el primer avançament del seu nou disc que veurà la llum a la tardor, tal com ha anunciat Música Global. Ha estat enregistrada i produïda per Paco Salazar, i el clip ideat, dirigit i enregistrat per Núñez durant el confinament.

A la peça hi participa Eloi Núñez, germà del cantant, com a operador de càmera, Albert Marcos en el muntatge final del vídeo, i amb amics, esportistes i cantants. "Em vaig despullar completament composant aquesta cançó amb en Diego i en Jimmy del grup Veintiuno", explica Nuñez, "parlant de tot allò, que de sobte, i sense voler, abans no suportava i ara m'està bé. I vaig decidir seguir despullant-me. Ensenyar-vos casa meva, la meva família i els meus amics".

Miki Núñez va guanyar al passat 6 de març dos guardons als premis Enderrock. El terrassenc va convèncer al públic que el va reconèixer com a millor artista revelació i 'Escriurem' va ser escollida per votació popular com a millor cançó de pop-rock.