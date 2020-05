Un refugi cerdà i el projecte del camí de Cabrianes, finalistes als Premis FAD

Un total de 27 obres han quedat finalistes dels prestigiosos Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme, entre les quals un refugi cerdà per a cap de setmana a l'N-260, km 193, a Isòvol, i la regeneració paisatgística del camí de Cabrianes, també conegut com a camí dels Horts, i promoguda per l'Ajuntament de Sallent. Aquests guardons, que sumen 62 edicions, tenen quatre categories: Arquitectura (on s'inclou el xalet cerdà); Interiorisme; Ciutat i paisatge (categoria on competeix el projecte bagenc) i Intervencions efímeres, i les obres finalistes s'han escollit d'entre 597 presentades, gairebé un centenar més que l'any passat.

El projecte sallentí va començar el març del 2019 i es va acabar a principi d'aquest any però va quedar molt malmès a causa del temporal Glòria, a final de gener. Ahir, l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, a qui van comunicar la participació com a finalista dels FAD, explicava que la intenció del consistori és tornar a condicionar i arreglar el camí de Cabrianes -que reordena l'espai per aconseguir connectar Sallent i Cabrianes i que la prioritat sigui per als vianants- «quan es rebin els ajuts pel Glòria i s'acabi l'actual situació de pandèmia».

D'Adrià Guardiet Llotge i Sandra Torres Molina, la regeneració paisatgística del camí de Cabrianes ha estat valorada pel jurat per «la renaturalizació i desconstrucció com a estratègia per generar noves formes de relació entre els afores de la ciutat i el paisatge que l'envolta». Destaca, en especial, «la prioritat concedida als vianants davant el trànsit rodat i la materialitat tova i natural en comptes de la rigidesa dels sistemes convencionals». El projecte bagenc competirà amb quatre projectes més com la remodelació de la plaça de Mansilla Mayor (Lleó) i els Jardins del Doctor Pla i Armengol al barri barceloní del Guinardó.

En la categoria d'Arquitectura, el refugi cerdà, de Joan Casals Pañella, José Luis Cisneros Bardolet i de promotor privat, ha estat triat per l'«exploració de la casa mínima prefabricada, de baix cost ambiental i econòmic» i per posar el focus en la «qualitat tant de l'objecte com de l'espai arquitectònic». L'obra cerdana competirà amb deu projectes més, per exemple, una residència d'avis a Camarzana de Tera (Zamora), una biblioteca a Molins de Rei (Baix Llobregat) i un camp de futbol a Campañó (Pontevedra).

El jurat professional dels Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme va comunicar ahir els projectes finalistes de l'edició 2020 en el marc de la Setmana de l'Arquitectura de Barcelona, que tindrà lloc fins al 17 de maig, en una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i la Fundació Mies van der Rohe, en col·laboració amb Barcelona Building Construmat i ARQUIN-FAD. Inicialment, el veredicte del jurat s'ha de fer públic el 17 de juny.