L'ànima del paisatge a través de dues mirades

«Si hi ha roses solidàries, per què no hi pot haver llibres solidaris?». A partir d'aquesta reflexió, el fotògraf d'Arenys de Mar Marc Currius va llançar l'ham al seu company de sortides impossibles i imatges somiades, el fotògraf navassenc Sergi Boixader, i es van submergir en un arxiu format per mig milió de fotografies d'espectaculars paisatges de Catalunya fetes els darrers deu anys. En van triar un centenar per crear un llibre digital, Mirades, que es va convertir en una de les sorpreses del Sant Jordi confinat: en poc més de quatre dies va recaptar 5.000 euros a benefici de la campanya #JoEmCorono. Ara ja en tenen 6.500, amb 500 llibres adquirits, i la campanya continua oberta. Sergi Boixader és de «muntanya» i Marc Currius de «costa». El navassenc va arribar a la fotografia a través del muntanyisme i l'arenyenc per la «passió per la natura i la fauna». El programa de TV3 El paisatge favorit de Catalunya va empènyer Boixader a mirar-se la natura que tenia més a prop, com el Pedraforca, d'una altra manera. Pujar muntanyes el va atrapar, al principi, explica, carregat amb una «càmera de xocolata «per fer la foto testimonial»; després, picat per la curiositat d'aquelles belles fotografies que mirava a les postals dels refugis, el navassenc, que va estudiar Comunicació Audiovisual, va continuar formant-se amb lectures i mestres com el fotògraf terrassenc Francesc Muntada. I compartint experiències amb els companys de Foto Film Navàs. Si abans «pujava muntanyes i de passada feia fotos», ara «faig fotos mentre pujo muntanyes». Fa un any va fer una aposta per la fotografia, va deixar la feina i col·labora, entre d'altres, a les editorials Alpina i Sua, tant en la redacció de llibres de munta-nya com en la il·lustració fotogràfica o publicant reportatges en mitjans com Descobrir Catalunya i Pyrénées Magazine.

Els viatges que va fer amb els pares i la seva primera càmera, quan tenia quasi 15 anys, van ser els detonants per a dues aficions que s'han convertit en una manera de viure per a Marc Currius. Empapat de lectures fotogràfiques i amb el mètode prova-error com a mestratge, el fotògraf, de formació autodidacta, va estudiar un grau en Negocis Internacionals i es va especialitzar com a consultor estratègic en el sector turístic desenvolupant projectes per a governs de Xipre, Kenya i l'Aràbia Saudita. A final del 2018 va deixar la feina per muntar Aurea, una empresa de turisme sostenible que ofereix experiències de natura a l'Equador, Perú, Xile i Argentina. Ara, amb la crisi del coronavirus, i amb un equip de col·laboradors, entre els quals el seu company de Mirades, busquen «incentivar també la natura que tenim a prop, la primera que ens va atrapar».

Boixader i Currius es van conèixer a través de les xarxes socials el 2013 i l'un per l'altre es van inocular l'entusiasme per la muntanya i el mar. «Ens vam enriquir mútuament amb la manera que cadascú tenia d'entendre la fotografia», explica el navassenc.

Mirades ha estat el seu primer projecte conjunt, creat des de zero: maquetació, comunicació, web... «Tot ho hem fet nosaltres, d'una manera molt artesana, sense ànim de lucre i amb un objectiu solidari: hem volgut portar la natura a casa ara que no podem gaudir-ne com abans», remarca Currius. Durant aquests anys han buscat «la imatge somiada», han fet més de 300.000 quilòmetres en cotxe i han passat més de 700 dies a la natura. El resultat és un llibre d'impressionants imatges, dividit en cinc capítols (llum, aigua, aire, cosmos i vida), que alterna paisatges emblemàtics de Montserrat o el delta de l'Ebre amb altres de més desconeguts com la Punta d'en Sureda, de Lloret de Mar. Moltes d'aquestes imatges han estat premiades en concursos nacionals com el FotoMontseny, exposades en galeries d'art i publicades en revistes especialitzades.