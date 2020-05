El Bages és un clam amplia fins dilluns el termini per enviar fotos anteriors al 1976

L'agrupació d'entitats El Bages és un clam, que la setmana passada va engegar una nova iniciativa, en aquesta ocasió proposada per l'Associació Memòria i Història de Manresa i titulada #CompartimFotografiesAntigues, s'allarga fins al dilluns 18 de maig. La proposta, que inicialment acabava aquest dimecres, consisteix a buscar fotografies fetes abans del 31 de desembre del 1975, amb les quals es farà un vídeo que permetrà recordar o descobrir aspectes del nostre passat. Fins ahir, #CompartimFotografiesAntigues ja n'havia recollit prop de 200.

Per aquesta iniciativa es va proposar als centres d'ensenyament d'adreçar-la a l'alumnat des de l'àmbit de les ciències socials per perquè poguessin implicar en la recerca de fotografies antigues els seus pares i/o avis. I el termini s'allarga, expliquen els seus promotors, perquè, precisament, el professorat de Ciències Socials d'algunes escoles i instituts així ho van demanar per poder-ho treballar més bé amb els alumnes.

Els membres de l'espai educatiu de Memoria.cat (Memoria.cat/edu), han preparat un apartat educatiu sobre com es poden analitzar les fotografies des del punt de vista històric. Aquest en seria un exemple i remet a la imatge que il·lustra aquesta informació. La fotografia l'aporta Mireia Font: "És una imatge de 1956, al Pont de Ferro de la Carretera de Vic. El conductor del cotxe era el nostre avi, Pius Font (fundador d'Autoescola Font) i en la fotografia feia de taxi d'un grup de ciclistes en una cursa".

Les imatges mes representatives de Manresa s'incorporaran al portal www.memoria.cat de l'Associació Memòria i Història de Manresa. La temàtica de les fotografies pot ser molt diversa: vistes de carrers, places, festes, actes culturals, polítics, escoles, botigues, esports, celebracions religioses... o vida quotidiana: persones passejant, nens jugant al carrer... Cal enviar-les a elbagesesunclam@gmail.com.