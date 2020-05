La Biblioteca Comtat de Cerdanya reobre per préstecs i devolucions i posant els llibres en quarantena

La Biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà ha reobert aquest dimarts per oferir exclusivament els serveis de préstec a demanda i devolució de documents, després que des d'aquest dilluns la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran sigui una de les tres de Catalunya que ha passat a la fase 1 de desescalada.

Així, s'han col·locat unes caixes on es dipositen els llibres i DVD que es retornen per sotmetre'ls a una quarantena de catorze dies abans de reintegrar-los a la col·lecció i que, per tant, es puguin tornar a cedir. Aquesta tornada a l'activitat ha coincidit amb la de l'àmbit comercial no essencial, tenint en compte que a la capital cerdana moltes botigues tanquen habitualment els dilluns per compensar la seva obertura en diumenge.

En el primer dia de reobertura de la biblioteca han començat a a arribar els primers usuaris, però no s'han generat "cues importants" segons ha explicat la directora d'aquest equipament, Maria Àngels Terrones, que ha dit que estan contents de poder-se "retrobar" amb tots ells. Així ha destacat que tot i fer-ho "de manera molt minsa, ja és un començament". A més, ha explicat que el tancament es va produir "en sec" i que en aquests dos mesos han volgut ser presents de forma virtual, a més de reforçar els continguts via web.

Amb caràcter previ a l'obertura de la biblioteca, s'ha netejat i desinfectat els diversos espais, a més d'instal·lar mampares protectores als mostradors i redefinir els circuits que poden fer servir els usuaris, tenint en compte que de moment no tindran accés a la sala de lectura i a la col·lecció. Mentre, a l'entrada s'han instal·lat cartells informatius i també s'han col·locat gels hidroalcohòlics i mascaretes.

El pròxim objectiu de l'equipament serà el de poder obrir la sala de lectura durant la fase 2 de desescalada amb un terç de l'aforament, en la qual l'accés a la col·lecció es farà amb la supervisió dels treballadors de la bibilioteca. Posteriorment, a la fase 3 l'aforament es podrà ampliar i, en aquest període, també es pensarà com recuperar activitats de molt petit format, com ara el club de lectura.

La Biblioteca Comtat de Cerdanya és un dels equipaments públics de Puigcerdà amb més usuaris del municipi, amb uns 4.000 al mes i uns 1.500 préstecs de documents mensuals. Per aquest motiu s'ha considerat que la seva reobertura en fase 1 era important, tenint en compte la seva funció cultural i social. En aquest sentit, Terrones ha dit que "és un espai de trobada, recolliment i estudi" i que ara suposa "un símbol d'aquest retorn a la normalitat".