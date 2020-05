Jordi Agut, Marta Roqueta i Adam Majó participen en la campanya de foment de la lectura de Pagès Editors

L'editorial Pagès Editors va posar en marxa ahir #LaCulturaEtCura, una campanya de promoció i foment de la lectura i del llibre en català -amb novetats i obres de catàleg, molt venudes per Sant Jordi- que s'allargarà fins al 3 de juliol. En la programació virtual hi participaran 26 escriptors i 24 escriptores nacionals i internacionals, com va explicar la directora del segell lleidatà, Eulàlia Pagès. Entre ells, el manresà resident a Berga Adam Majó, col·laborador d'aquest diari; la periodista manresana Marta Roqueta; i l'escriptor de Valls de Torroella i redactor d'esports de Regió7, Jordi Agut. La iniciativa està organitzada per temàtiques setmanals (assaig , poesia, valors, arts escèniques, literatura infantil i juvenil, narrativa, novel·la negra, i llibre pràctic) i cada dia, a les 18 h, hi haurà un directe de les autores i autors. Així, Majó -director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat- hi participarà aquest divendres amb Set de mal, un assaig on proposa desxifrar el feixisme del segle XXI; Roqueta parlarà el 29 de maig -en la temàtica valors- del llibre De la poma a la pantalla, una reflexió de l'amor, el sexe i el desig i les violència que els assetgen en el món contemporani; i Agut ( Línia de quatre) participarà en una conversa amb altres autors de novel·la negra el 25 de juny.