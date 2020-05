«Vaig pensar que la revista Pronto no era un article de primera necessitat»

Ahir, Nèlida Fornell va desconfinar els llibres de La Quatre Cantons que feia gairebé dos mesos que estaven orfes de clients. I les revistes, els diaris. La reobertura ha suposat que Berga recuperi de cop la meitat de les seves llibreries de referència. La històrica Cal Huch mantenia, ahir, la persiana abaixada.

Aquest dilluns, 11 de maig, al passeig de la Indústria (el Vall), davant de la llibreria, hi ha cua de persones per entrar. És la vida amb la Covid-19. L'aforament està limitat a dues persones. Obriran només al matí de 8 a 2/4 de 2 menys el diumenge, que apujaran la persiana a 2/4 de 9. Es demana que entrin amb mascareta. Damunt d'una taula, hi ha disposada una ampolla de gel hidroalcohòlic perquè els clients es rentin les mans quan entrin i surtin. Encara no poden triar i remenar llibres. Caldrà esperar per això. Han d'indicar a les llibreteres quin volen i elles, que van amb guants que es canvien sovint, els el donen.

«Aquesta és la primera vegada que tinc la botiga tant de temps tancada», explicava Fornell. «Com a màxim tanquem 15 dies». La Quatre Cantons combina cafeteria, llibreria i quiosc. El 15 de març ja no va obrir. En tot aquest temps i fins ahir ha romàs tancada al públic. «Podia haver obert el quiosc però no podia vendre llibres», explica Fornell, i no li hauria sortit a compte. «Vaig pensar que el Pronto no era un article de primera necessitat», ironitza. Però poca broma: aquesta revista del cor és la més venuda de l'Estat.

Ahir, els clients de la casa van tornar fidels a la seva cita. Alguns havien demanat cita prèvia. Altres no. Una d'elles va ser Rosa Maria Pallarès. Si per ella hagués sigut, les llibreries haurien estat declarades serveis de primera necessitat i s'haurien obert abans. «M'he quedat molt, molt tirada sense llibres, és el que més he trobat a faltar, ni bars, ni restaurants: els llibres». Ja feia dies que s'havia llegit tots els llibres que tenia a casa i «els que no havia llegit és que ja no m'agradaven». Fa cua pacientment a fora i quan li toca, entra i torna a trepitjar aquest temple de la lectura ben cofoia i compra un llibre que tenia encarregat.

Ahir, encara no es va poder reprendre l'habitual tertúlia que aplega els amics de la casa perquè el coronavirus no ho permet. Però ja falta un dia menys per escoltar les converses entre l'escriptor Jordi Cussà i l'historiador Josep Noguera, entre un llarg etcètera de patums que la fan petar.

Aquest primer dia de la reobertura els clients venen a buscar llibres que van encarregar per Sant Jordi, per exemple. «Tot plegat és una mica caòtic», ens explica, atrafegada, Fornell. «La gent truca, envien mails, whatsapp o missatges per Instagram. No podem arribar a tot arreu i contestar tan ràpid com voldríem», constata la llibretera. «És millor demanar cita», assenyala.

A dins de La Quatre Cantons floreix la primavera dels llibres mentre, a fora, el dia és gris, tot i que el paisatge de Berga està encatifat d'un verd intens i de mil flors que han convertit aquests dies la capital berguedana en un quadre de Monet.