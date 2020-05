El Primavera Sound finalment es cancel·la i celebrarà el 20è aniversari el 2021

«Avui el Primavera Sound comunica la decisió més difícil de la seva història». Amb aquestes paraules anunciava ahir el seu ajornament fins al 2021 el festival musical català més massiu i internacional. El Primavera Sound, previst inicialment del 3 al 7 de juny, i que en un primer moment es va intentar salvar amb el seu ajornament a final d'agost, finalment ha optat per posposar la celebració del seu vintè aniversari a l'any vinent, «per causa de força major». Els organitzadors van aprofitar el comunicat per defensar que quan van anunciar el canvi de dates (el 28 de març), ho van fer «sota supervisió i l'acord» de les autoritats locals i sanitàries «que aleshores validaven la celebració aquest any». Però l'evolució de la pandèmia i «la incertesa generada per les mesures de desescalada en relació als festivals» els han «oblidat» a ajornar-lo.



Entrades vàlides i devolució

Les entrades adquirides seran vàlides per al Primavera Sound 2021 -amb «beneficis especials d'agraïment»-, tot i que els seus compradors també tindran l'opció de reclamar el seu reemborsament. L'operativa de retorn començarà a partir del 3 de juny, coincidint amb la data en què el festival preveu també anunciar els primers noms del seu nou cartell, on espera comptar amb molts dels artistes que havien d'haver actuat enguany: el cartell «seguirà celebrant el 20è aniversari del festival». La trobada professional del festival, el PrimaveraPro, es reconverteix en virutal ise celebrarà del 21 al 24 de juliol, amb l'objectiu específic d'abordar «els innombrables reptes que afronta el sector en aquest nou paradigma».