Txarango cancel·la la gira de comiat, que havia d'arribar el juliol a Puigcerdà i el desembre a Manresa

Txarango ha anunciat aquest dimarts que cancel·la la gira de comiat "El gran circ" i que estan estudiant com reconvertir-la. El grup ha afirmat que la crisi de la Covid-19 "ha fet saltar pels aires tots" els seus plans. Txarango afirma que "El gran circ" és "una gira molt complexa, amb moltes especificitats que la fan pràcticament impossible de traslladar en el temps". Tot i això, assegura que estan "totalment compromesos en programar nous concerts per acollir a totes les persones que tenen la seva entrada i, com és evident, retornar els diners a totes aquelles que així ho vulguin o no puguin venir a aquests nous concerts".

Txarango va anunciar el desembre els concerts i les 14 ciutats que acollirien el seu comiat, entre les quals Puigcerdà, el 24 i 25 de juliol i Manresa, inicialment l'11 i 12 de desembre del 2020. En quatre dies, el grup que lidera Alguer Miquel va exhaurir les 5.000 entrades d'una carpa de circ que era previst que s'instal·lés a la zona del Congost de Manresa. El gener, Txarango anunciava 13 nous concerts a la gira de comiat després d'exhaurir totes les entrades.La nova cita a Manresa, el 13 de desembre, també va exhaurir localitats. Es tractava d'una gira autogestionada per presentar el quart i darrer disc de la banda, que veurà la llum aquest proper 19 de juny.

"Portem més d'un any posant tota l'energia de les nostres vides en el projecte d'una gira tan especial com complexa". Assenyala que el Govern "no ha donat cap mesura concreta pel món de la música en directe i no tenim cap horitzó de previsió on agafar-nos.

Txarango afirma que "El gran circ" és "una gira molt complexa, amb moltes especificitats que la fan pràcticament impossible de traslladar en el temps". Tot això, el grup apunta que estan treballant "per donar una resposta a tota aquesta situació, intentant veure en què podem reconvertir la nostra gira. No és una tasca senzilla ja que no sabem quan i com es podran dur a terme esdeveniments musicals en directe".

Clownia Festival

Txarango ha anunciat també avui a través de les xarxes que ajornen l'edició del festival Clownia que s'havia de fer a finals de juny i el traslladen a l'any vinent, concretament del 24 al 27 de juny. La formació explica que han pres la decisió "després de l'anunci del pla de desescalada del govern espanyol i de la seva falta de concreció, amb el futur incert que això suposa per a la possible realització de concerts i festivals a mig termini". També informen que les entrades adquirides serviran per a l'edició de l'any vinent, tot i que també es dona l'opció de reclamar el retorn dels diners. "Recuperem l'alegria plena, que ens tornarem a abraçar ben aviat, cuideu-vos", diuen i anuncien que la pròxima edició serà la "més especial i lluminosa".

La vuitena edició s'havia de fer a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) del 25 al 28 de juny d'enguany. El desembre de l'any passat i en només quatre dies es van exhaurir totes les entrades. Clownia és el festival creat i organitzat pel grup, i aquest any vinent tenien previst actuar-hi per acomiadar-se també a casa seva.