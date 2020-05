Com s'impulsa la música confinats?

No hi ha confinament que aturi la música, i en són un bon exemple el duet santfruitosenc Nebula, format per les germanes Àstrid i Erola Moreno Bujons, i el cantautor santpedorenc David Uclé, que han aprofitat la situació per donar a conèixer els seus projectes musicals. Tant David Uclé com Nebula han publicat a les xarxes videoclips que aquests dies han obtingut gran ressò entre el públic, i això els compensa, en part, dels concerts en directe que tenien programats i que no han pogut fer.

Nebula, duet de pop creat el 2017, va publicar el 3 d'abril al seu compte d'Instagram la cançó Tropical, i en només dos dies va aconseguir 140.000 reproduccions. Cantants i compositores, les germanes van fer aquesta cançó en català per divertir-se però, en fer-se viral, ja l'han penjat a totes les seves plataformes digitals i intentaran que es converteixi en la cançó de l'estiu de TV3.

David Uclé ha publicat durant el confinament tres videoclips, gravats amb els seus músics a distància, del seu EP Univers. El de Sense voler ha estat seleccionat per la revista Enderrock i avui (21.55 h) El 33 emetrà, dins dels Concerts confinats, el de Poc a poc.