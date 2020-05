Txarango suspèn la gira de comiat, amb dos concerts a Puigcerdà i tres a Manresa

Txarango va anunciar ahir que cancel·lava la gira de comiat El gran circ i que estudiava com reconvertir-la després que la crisi de la Covid-19 hagi «fet saltar pels aires» tots els seus plans. Segons el grup, El gran circ és «una gira molt complexa, amb moltes especificitats que la fan pràcticament impossible de traslladar en el temps». Tot i això, van assegurar estar «totalment compromesos a programar nous concerts per acollir totes les persones que tenen la seva entrada i, com és evident, retornar els diners a totes aquelles que així ho vulguin o no puguin venir a aquests nous concerts».

Txarango va anunciar el desembre passat les dates dels concerts i les 14 ciutats que acollirien el seu comiat, entre les quals Puigcerdà, el 24 i 25 de juliol, i Manresa, inicialment l'11 i 12 de desembre del 2020. En quatre dies, el grup que lidera Alguer Miquel va exhaurir les 5.000 entrades d'una carpa de circ que era previst que s'instal·lés a la zona del Congost de Manresa. El gener, Txarango anunciava 13 nous concerts de la gira de comiat després d'exhaurir totes les entrades a les 14 poblacions. La nova cita a Manresa, el 13 de desembre, també va exhaurir localitats. Es tractava d'una gira autogestionada per presentar el quart i darrer disc de la banda, que veurà la llum aquest proper 19 de juny.

«Fa més d'un any que posem tota l'energia de les nostres vides en el projecte d'una gira tan especial com complexa» i la decisió de suspendre-la es deu al fet que el Govern «no ha donat cap mesura concreta per al món de la música en directe i no tenim cap horitzó de previsió on agafar-nos».

Ahir, també, Txarango anunciava que ajornaven l'edició del festival Clownia, que s'havia de fer a final de juny i que es trasllada al 2021, del 24 al 27 de juny.