«Vam fer la cançó per animar-nos i animar la gent i s'ha fet viral»

? Les germanes de Sant Fruitós de Bages Àstrid i Erola Moreno Bujons, de 25 i 23 anys, estaven confinades a casa quan, un dia de sol, lamentant-se que no podien anar a platja, van treure inflables al jardí disposades «a saltar i a estar contentes i felices com si realment no estigués passant res de dolent. La nostra intenció en fer la cançó Tropical era animar-nos i animar la gent», exposa Erola Moreno. La sorpresa és que la cançó estiuenca del duet Nebula, format el 2017, s'ha convertit en viral des del moment en què la van publicar a Instagram (era el primer cop que utilitzaven la xarxa per ensenyar les seves cançons), fins al punt que ha arribat fins al Japó.

Nebula, que ja eren molt actives al món digital, han vist com el seu tema, que parla de la necessitat d'aprofitar el moment, era compartit «tant per coneguts de la indústria com per gent a qui no coneixíem de res i els hi ha agradat». Van penjar Tropical a Instagram perquè, d'inici, només era un divertiment, però, arran de la demanda, l'han publicat també a plataformes com Spotify i YouTube.

Erola Moreno Bujons estudia administració i direcció d'empreses i Àstrid ja ha acabat aquesta mateixa carrera i treballa. Totes dues estudien cant al Conservatori de Santa Coloma de Gramenet i impulsen un duet que ha tingut com a carta de presentació del senzill Genesis, en anglès. Però l'experimentació en sons electrònics els ha portat als tocs llatins amb lletres en castellà, amb productor madrileny: tenen a punt quatre cançons «superpotents i fresques». Esperen el desconfinament per rodar-ne el videoclip i donar-les a conèixer. Ja hi havia prevista la presentació i una gira de concerts per Espanya i Amèrica del Sud, però ara està en l'aire.