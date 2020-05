«Vivim de crear emocions i els vídeos són un regal per al públic»

?El cantautor santpedorenc David Uclé, que viu a Sant Vicenç de Castellet, va publicar l'any passat Univers, un EP amb cinc cançons pop-rock en català amb la discogràfica MMMmusic i sota la producció del reconegut Marc Martin, premi Enderrock al millor productor 2018. Aquesta primavera tenia previstos sis concerts, entre els quals un de benèfic per a La Casa dels Xuklis a Lleida, on havia d'actuar amb un equip de vint persones, ballarines incloses. «Però vaig començar a rebre missatges per cancel·lar-ho tot», apunta.

Com que tampoc podia assajar amb la seva banda, formada per quatre músics bagencs (Paula Jiménez, teclats; Jan Bonet, guitarra; Gerard Perarnau, bateria; i Àngel Sellares, baix), va decidir enregistrar videoclips de les seves cançons, malgrat que cadascú era a casa seva. «Podien més les ganes de fer música», diu. Van començar amb La distància, un avançament del que serà el seu LP, amb deu cançons i una col·laboració amb un raper. «Va ser una gravació molt casolana», diu. Va seguir Poc a poc, que ja tenia un videoclip rodat a Marganell. I el videoclip més treballat és d'una versió de Sense voler, tema que sona potent en directe. Cada músic va gravar so i imatge per separat i Uclé va combinar-ho: «Ha sortit brutal, espectacular».

Es mostra sorprès del ressò obtingut amb aquests «regals per al confinament: volíem que els altres se sentissin reconfortats. Vivim de crear emocions i crec que ho hem aconseguit». També ha fet una cançó en castellà a Instagram, que li van demanar els seguidors.

Ara farà concerts en línia, per la Festa Major de Santpedor i per la de Sant Vicenç. Té a l'agenda concerts en directe, però... qui ho sap.