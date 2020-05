Arriba el 23è festival DocsBarcelona; com puc aconseguir el codi per veure una de les pel·lícules?

El 23è festival DocsBarcelona és a punt de començar, enguany en una extraordinària versió online, i de la qual Manresa, que en els darrers 3 anys ha acollit el Docs a Prop, també se'n beneficiarà. Per gaudir de les pel·lícules del festival des de la comoditat de casa, cadascuna de la dotzena de ciutats de la Xarxa del DocsBarcelona a Prop ofereix codis per visionar l'edició 2020 del certamen que se celebrarà del 19 al 31 de maig.

Cada codi permetrà accedir a un visionat gratuït apte per a qualsevol de les pel·lícules entre tota la programació del festival, que es poden consultar a través d'aquest link i que es podran visionar a través de la Plataforma Filmin. Les peticions de codis es poden fer al correu electrònic comunicació@mees.cat abans del dilluns vinent, 18 de maig. Les persones que siguin subscriptores a Filmin no necessiten codis i podran veure tota la programació del Docs lliurement.

La pel·lícula inaugural Letters from Masanjia es podrà veure en obert a TV3 el dia 19 de maig a les 22h (després del TN-NIT) i també estarà disponible a FILMIN des del mateix dia 19 a les 22h i durant 24 hores

La resta de la programació s'anirà estrenant en els dies consecutius sempre a les 20h i es podrà veure durant 72h (amb excepció de la pel·lícula i Forman vs Forman que estarà disponible 24 h)

La plataforma Filmin es pot veure des de qualsevol ordinador o dispositiu amb connexió a internet a través del web https://www.filmin.es/canal/docsbarcelona-2020, també de la seva APP, descarregable per Apple TV, Chromecast, iOS, Android, Smart TV, Android TV i Playstation

Les pel·lícules estaran disponibles a Filmin amb subtítols en català, castellà i anglès.

Les millors produccions documentals del món



El Docs és una cita indispensable per conèixer les millors produccions de documentals del món, mantindrà les seves seccions i activitats en una programació online a la plataforma Filmin, una finestra digital que li permetrà arribar a tot l'Estat. D'aquesta manera, amplia l'aposta per internet d'altres anys, en què una part del certamen ja s'oferia a Fimin, amb una mitjana de 9.000 espectadors.

El festival de cinema documental presenta una programació completa amb vint llargmetratges dirigits o codirigits per dones, una xifra que representa més de la meitat del total, i dinou òperes primes, que demostren la renovació constant en el mon del documental. A més, l'activitat professional hi serà present amb una porta online per continuar treballant per buscar finançament i desenvolupar nous projectes.

El palmarès del DocsBarcelona, amb una desena de guardons i reconeixements, es manté com en les últimes edicions.