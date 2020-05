Canet Rock s'ajorna al 3 d'octubre amb el mateix cartell

La setena edició del Canet Rock es farà finalment el dissabte 3 d'octubre. L'organització ha pres la decisió degut a la previsió de restriccions que pugui haver més enllà del mes de juny, fins on arriba l'actual ple de desecalada del govern espanyol. Fa pocs dies, el ministre de Cultura, José Manuel Rodriguez Uribes, va dir que encara calia "esperar" per decidir si es podrien celebrar festivals aquest estiu, però la majoria d'ells ja han optat per ajornar o suspendre l'edició d'enguany. En el cas del Canet Rock, que ja havia venut totes les entrades pel 4 de juliol, el canvi de dates no suposarà un canvi de cartell. L'organització assegura que sobre l'escenari del pla d'en Sala hi haurà els mateixos artistes que hi hauria hagut a l'estiu.

En aquest sentit, artistes com Manel, Oques Grasses, Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Sopa de Cabra o Miki Núñez traslladaran la seva actuació del 4 de juliol al 3 de novembre, en una edició que forçosament serà diferent a les viscudes fins ara, en ple estiu i en un ambient de barrets, tovalloles, mànigues curtes i força calor.

A més del canvi de fisonomia, en la nova edició del festival l'organització prioritzarà igualment la salut del públic i dels treballadors i explica que s'aplicaran les mesures necessàries per garantir la seguretat sanitària. "Equip i artistes treballen per fer del Canet Rock 2020 el més especial de tots", exclamen a través d'un comunicat.

Pel que fa al retorn d'entrades, l'organització garanteix la devolució dels imports a totes aquelles persones que els sigui impossible assistir en la nova data. Els assistents tenen fins l'1 d'agost per retornar-les i a partir de llavors es tornaran a posar a la venda. Fonts de la organització, però, expliquen que no s'espera un elevat volum de devolucions.