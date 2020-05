Els Lacetània de les Arts i la Cultura incorporen un guardó a la producció cinematogràfica

Els Lacetània, que coordina Òmnium Bages-Moianès, van fer el 2019 un salt ambiciós reconvertint-se en els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, amb gala pròpia de lliurament, separadament de la molt més institucional del Premi Bages de Cultura. Els nous Lacetània van passar de quatre a nou premis, i s'hi van sumar tres noves entitats convocants: La Crica de circ; El Galliner de textos teatrals; i el Cercle Artístic de Manresa, amb el premi de projecció artística. A més, Òmnium també va aportar dos guardons a la convocatòria: l'Empremta, a una iniciativa personal o col·lectiva, i el Bages de Narrativa Jove, que, en la primera edició, el 2018, havia convocat separadament dels Lacetània. Aquest 2020 de pandèmia, els premis han decidit plantar cara a la crisi i sumar un nou guardó com a novetat per a aquesta edició: Cineclub Manresa s'afegeix a les set entitats convocants i el cartell per al 2020 s'amplia a deu guardons.

El termini de presentació de propostes i treballs acaba el dia 16 d'octubre i els premis es lliuraran durant la segona quinzena de novembre, en el format que sigui possible d'acord amb l'evolució de les condicions sanitàries del país.

Participen en la convocatòria l'Ajuntament de Manresa, l'Associació Cultural El Galliner, el Centre d'Estudis del Bages, el Cercle Artístic de Manresa, Cineclub Manresa, La Crica i aquest diari. Els deu guardons de la convocatòria d'enguany són el Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central, el Premi Bages de Narrativa jove, el Premi El Galliner de textos teatrals, el Premi Empremta, el Premi Plácido a la producció cinematogràfica, el Premi a la Projecció artística, aquest any en la modalitat de Gravat (l'any passat va ser la de ceràmica), el Premi La Crica de Circ el Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana, el Premi Regió7 de Comunicació i el Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves.

Cartell dels premis Lacetània de les Arts i la Cultura 2020

Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central

A un treball de recerca o de divulgació en qualsevol camp emmarcat en la Catalunya Central. Dotat amb 1.500 euros (impostos inclosos) per la família Esteve. Convocat pel Centre d'Estudis del Bages i Òmnium Bages-Moianès.

Premi Bages de Narrativa jove

Adreçat a joves escriptors entre 16 i 20 anys. Dotat amb 500 euros i la publicació al diari Regió7, el primer premi, i amb 200 euros, el treball finalista. Convocat i dotat per Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració de Regió7.

Premi El Galliner de textos teatrals

A una obra de teatre inèdita que no hagi estat publicada ni representada públicament. Convocat per l'Associació Cultural El Galliner, de Manresa. El premi consistirà en la posada en escena/lectura dramatitzada de l'obra, coordinada per l'Associació Cultural El Galliner i Manresana d'Equipaments Escènics.

Premi Empremta

En reconeixement a una iniciativa de país personal o col·lectiva que hagi destacat en els darrers temps, des de les comarques del Bages i el Moianès, en el desenvolupament cultural, artístic o social del país. Convocat per Òmnium Bages-Moianès.

Premis La Crica de Circ

La Crica reconeix i atorga tres premis en el món del circ a persones, companyies o artistes nascuts o residents a Catalunya en tres categories: Invisibles del Circ, Visibles del Circ i Talent i Ressò del Circ.

Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana

A projectes de recerca sobre l'estada de sant Ignasi de Loiola a Manresa (1522-1523), sobre la ciutat que el va acollir o l'empremta que hi va deixar. Convocat per l'Ajuntament de Manresa i dotat amb 1.500 euros (impostos inclosos).

Premi Plácido a la producció cinematogràfica

A una iniciativa de producció cinematogràfica, relacionada amb Manresa per la vinculació que hi pugui tenir en algun dels aspectes que hi intervenen (equip tècnic, equip artístic, producció, temàtica, localització). Convocat i dotat per Cineclub Manresa amb 300 euros, un abonament de la temporada 2020-2021 i l'exhibició del treball dins la temporada en curs de Cineclub Manresa.

Premi a la Projecció artística – Gravat

Convocat pel Cercle Artístic de Manresa per distingir un gravador o una gravadora de la Catalunya Central, de qui es valorarà l'obra i la projecció al llarg del temps amb una exposició l'any següent a l'Espai 7, de Manresa, i, si ho desitja, altres exposicions a l'Espai d'Art del Cercle i a l'Espai Òmnium.

Premi Regió7 de Comunicació

A iniciatives informatives en qualsevol mitjà de comunicació social, sobre temes de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord. Convocat pel diari Regió7 i dotat amb 300 euros (impostos inclosos) i una subscripció a l'edició electrònica valorada en 400 euros.

Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves

A un article sobre el treball de recerca de batxillerat o cicles formatius fet el curs 2019-2020 que estudiï qualsevol aspecte de la Catalunya Central. Convocat i dotat pel Centre d'Estudis del Bages amb 300 euros (impostos inclosos) per als autors i una subscripció per dos anys a la revista Dovella per al professor tutor.

Bases detallades i més informació dels premis a la web