Totes les obres del 8è Concurs de Relats Breus de Regió7

Regió7 convoca aquest 2020 la 8a edició del Concurs de Relats Breus de Sant Jordi. Compta amb la col·laboració de Libelista, llibreria Parcir, Angle Editorial, Editorial Alba i Farell Editors i manté unes bases molt similars a la de les set edicions anteriors: s'acceptaran textos originals de com a màxim 1.500 caràcters, espais inclosos, sobre el tema proposat, l'«amor per videoconferència». Els escrits s'han d'enviar al diari, abans del 17 de maig, a les 23.59 h, en format word o similar, que permetin l'edició (no en PDF), utilitzant el formulari que es pot trobar en aquest enllaç o a web@regio7.cat.

A continuació recollim tots els relats presentats fins ara:

Relat 1



—Quan dic que tinc mala sort — Pensava la Júlia tota cabuda— escoltava la notícia del confinament i que a partir d'aquella mateixa tarda, ja no podrien sortir al carrer. En Xavier l'acabava de dir que ho deixaven, després de dos anys i tres mesos.

—No em dónes tot el que jo et dono a tu— Va dir-li ell.

Ella amb el cor trencat va deixar-lo marxar. Ara tancada a casa, sola, ja no plorava, mirava d'omplir els seus buits treballant, amb les feines de la casa i pintant. Feia tants anys que no pintava que ara que no podia anar enlloc, havia pensat a retrobar-se amb els llapis.

Tota la seva inspiració anava en la mateixa direcció, tots eren dibuixos que el representaven.

Havia acabat un dibuix d'una rosa groga, com a ella li agradaven i com la que ell va regalar-li l'any passat per Sant Jordi. Va penjar-la a Instagram i al moment tenia molts missatges dient-li que la rosa era molt bonica.

Un so diferent va dir-li que algú l'havia enviat un missatge, encuriosida va mirar, descobrint que era ell qui la parlava.

Havia vist la rosa i va pensar en la que ell l'havia regalat.

—Com estàs? Quina rosa més maca, em recorda a tu... i he pensat que voldria saber si estàs bé?

—Sí, estic bé i tu?

—Jo, bé... t'he trobat a faltar

—sí!?

—Sí, he pensat molt i crec que no hi he estat just amb tu. Crec que t'he demanat massa, ho vas deixar tot per mi —fins i tot el dibuix—i no hi he estat a l'altura. No et deixava respirar i he comprès que no puc demanar-te que siguis jo... Em perdones? T'estimo!

—Sí.

Relat 2: T'estimo molt!!



Frisava. Feia massa dies que no ho feia, i se'n moria de ganes. Vivint sol, molt més encara, si és que això és possible. Sempre havia estat molt discret en aquest aspecte i no exterioritzava per res del món el seu desig, la seva íntima passió, però després de tants dies de confinament esperava amb un delit desmesurat que fos l'hora pactada.

És cert que s'havien intercanviat fotos i algun àudio d'aquells que se senten fatal; és cert, també, que només serien cinc minuts, però encara no s'havien vist mai per videoconferència, i era evident que allò per als dos seria molt especial, un moment únic per recordar enmig d'uns dies tristos de solitud extrema. Estar sols, sobretot ella la darrera setmana, era molt cruel. Serien cinc minuts, només, però tot un món.

Frisava instants abans. Ordinador, càmera, micròfon i mocadors de paper a punt, que eren molts anys i ja es coneixia. I la connexió es va produir. Ella, entubada i amb una rosa a la mà, feia ullets d'il·lusió i se li intuïa un tímid somriure sota la mascareta, mentre un jove infermer l'enfocava sencera, estirada al llit. Ell, més que excitat, no podia impedir les llàgrimes d'alegria. A la Jordina se la veia bé. Se n'estava sortint. Se'n sortiria!

- Hola, iaia, em sents? Em veus bé? Per molts sants! T'estimo molt!!

Relat 3: Assaig



Ens vèiem els caps de semana quan érem lliures d'anar i venir. Ara, que no en som, només ens podem trobar per la pantalla del mòbil. Et veig la cara quan despenges -tota plena, tota llum- i t'envio un bes de llegums acabades de sopar. Els coixins del sofà m'acotxen i t'escolto amb el mans lliures mentre em ressegueixo la pell imaginant que ets tu qui m'acaricia. La teu veu és diferent a través de les ones i me la faig càlida com quan ens abracem en la presència aquella que ens aixopluga de tots els mals. Tal vegada no comprenem del tot la virtualitat però res no ens amaga d'estimar-nos i així ens despullem de tota vergonya malgrat que sabem que algú en aquest entrellat de xarxes ens endevina nus i s'excita d'amagat dels nostres sentiments. Parlem de desig i d'esperança i ens fem tot allò que no ens hem atrevit a fer-nos cos a cos. I tot això que assagem a distància ens dóna esperança pel dia que ens retrobarem. Xiuxiuegem mots pornogràfics i ens copsem l'enrojolament dels rostres i els riures nerviosos que ens abraonen cap el final de l'acte amorós, entortolligat pels cels en els quals naveguen les notes dels nostres orgasmes sense fingir. Sento a través del micròfon la teva respiració relaxant-se en acabar i els teus braços surten per la pantalla atraient-me, llavis contra llavis, humitat sense bacteris, contacte sense virus. Tan sols l'alè de xocolata de la teva boca donant-me el ressopó i les meves mans prenent el teu rostre amarat de suor i de cotó fluix€

Relat 4: Amor en desconfinament



No sabia ben bé si m'agradava estar tancada a casa, tota sola. Mira quina casualitat: un dia després de decidir que aniríem a viure junts amb l'Enric, va i declaren l'estat d'alarma. Tots confinats a casa sense sortir i jo, amb les hormones disparades, amb la primavera ficada dins de les venes i el cor fent de les seves.

L'Enric no va tardar gaire en donar senyals de vida, whatsapps a dojo de l'estil: et trobes bé? No tusses pas?...Tota una cadena de preguntes sobre el meu estat de salut i vaig voler parar l'embat: I si ens posem dia i hora per fer videoconferència? Resposta afirmativa. Cada dilluns a les 10 podíem xerrar una hora perquè el teletreball ens empaitava per casa com si tinguéssim el nostre cap de la feina als talons. Mai havíem treballat tant.

Davant meu, ocupant tota la pantalla, l'Enric somrient em saluda afectuosament.

A veure, Enric, quina biblioteca tens? No em diguis que t'has comprat el cartró decorat de l'Amazon?

Jo em pensava que no ho notaries.

I allò del cartró sí que em va caure als peus com si fos una llosa. Quin mal pressentiment vaig tenir! No vaig estar gaire carinyosa i quan ell es va apropar a la pantalla per fer-me un petó vaig fer un clic per no veure'l més. Efectivament, per això em trobava tan bé tota sola. L'Enric no m'omplia, havia estat un pseudoamor d'aquells que per no deixar, no deixen ni petjada. Una relació amorfa, insípida, incolora...Com l'aigua no, que és transparent. I de transparència no n'hi havia gens. Sempre tenia en el meu pensament el meu primer amor. El vaig buscar per les xarxes. El vaig trobar en el moment que el president deia que havia posat fi a l'estat d'alarma.

La tremolor que em recorria per tot el cos no era un efecte del COVID19, sinó que havia de sortir al carrer per anar-me a trobar al meu veritable amor.

Relat 5: Mirar-li els ulls



El plasma de la pantalla de l'ordinador em retorna, com un mirall, la imatge dels meus ulls i la meva cara, fent més benèvoles les arrugues que el temps m'hi ha anat esgrafiant.

Estic a punt de connectar-me, com cada vespre, per tenir-hi la breu conversa. La Covid-19 fa que no ens puguem veure, confinats com estem cadascú a la nostra habitació de la residència.

Estic contenta perquè ens deixen fer servir un portàtil i així ens veiem cada dia una estoneta, encara que sigui a través d'aquest estri fred i estrany, estant com estem a la mateixa planta de la casa.

Aprofitaré per felicitar-lo, ja que avui és el seu sant. Aquest any no m'haurà pogut collir la rosa del jardí on, en els dies de bonança i abans de la pandèmia, passejàvem (ell amb caminador, jo amb bastó) per entre els rosers de la casa on estem acollits aquests darrers anys de la nostra vida.

Des que hi vaig arribar, a la residència, després d'haver superat la llarga estada a l'hospital, el Jordi, un dels residents més antics, sempre m'ha tingut una atenció especial i plena de deferència. Fèiem els àpats a la mateixa taula i m'animava a menjar, sabent com era jo de poca gana.

És un conversador agradable i la nostra amistat (i una mica més) s'ha consolidat amb el temps. Males llengües ens diuen, burletes: "la parelleta". A nosaltres, no ens sap greu.

Tinc ganes que això s'acabi i poder mirar-li els ulls serens, un altre cop, sense pantalles ni eines que no sé fer anar, per dir-li que l'estimo.

Relat 6: Sant Jordi confinats



Indubtablement que el temps que ens permet el confinament és propici, per, entre altres coses, dedicar-nos a la millora d'un mateix en l'aspecte espiritual i de presa de consciència de tot plegat. Així doncs, aquest Sant Jordi del 2020 vaig optar per tancar-me en una habitació, baixar del tot la persiana i sense encendre cap llum, seure còmodament amb les cames encreuades, res de cap tipus de música, per suposat, i amb els ulls completament closos.

Realment el panorama pintava ben negre, i això m'obligà a obrir del tot la meva ment, si no volia generar-me en poca estona una mini depressió. Així de pas, vaig provar de "veure" quina seria la meva primera imatge virtual i podria després deduir-ne el perquè d'aquella i no pas una altra. En primer lloc, m'aparegué la Laia la persona que mes estimo, després les més properes, els familiars, vingueren després les amistats, seguit de les coneixences i més tard, es podria dir que de la resta. A quants hauria de felicitar-los per ser Sant Jordi i com ho faria.

De cop em pregunto, per què no foren que em vinguessin a la ment imatges com un paisatge, un lloc on em dugués bons records, o bé un territori on sempre havia somiat trepitjar?. Per què foren les persones? I és què, notant-me en un moment ben solitari i suportant mitjanament bé, a pesar de tot, un confinament ja massa llarg, el què he vist que més necessito són les persones. Les d'aprop i les de lluny, però al cap i a la fi, tots éssers estimats.

Després d'una bona estona, aixeco la persiana i evidentment no veig ningú al meu entorn, però somric, em sento cofoi i estic content. No les veig realment a aquestes persones, però sé què hi són, que existeixen, i això m'alegra la vida, l'amor i l'amistat que em prodiguen dites persones. Ara, ho he valorat molt més. Les necessito més que mai i sobre tot, perquè frisso per arribar al moment de poder-m'hi abraçar.

De moment m'he d'acontentar en fer videoconferències i es el que tot seguit em poso a fer. Primer amb la Laia la meva estimada.

Agafo la rosa que he collit del jardi per donar-li. La truco i li ensenyo la rosa. Ella emocionada es posa a plorar d'alegria i tristesa alhora. No tenia llibre per mi. Però era el que menys importava en aquells moments.

Ella es calmà i parlarem una bona estona tot fent plans del que fariem i on aniríem un cop acabat el confinament. Acabada la trucada continuo amb els pares, familiars i amics.

He après que amb l'estona que he estat en la foscor m'ho ha fet veure tot molt més clar!

Relat 7: Feliç Sant Jordi,...Aina!



L'Aina estava impacient per anar a treballar.

D'ençà que als pacients ingressats a la planta on ella treballava com a auxiliar d'infermeria se´ls oferia la possibilitat de fer videotrucades als familiars, l'Aina havia trobat un al.licient important, l'al.licient es deia Jordi.

Uhhhh! Jordi! L'endemà seria el seu sant. Ho tenia tot apamat.

Era el net d'en Serafí, el pacient de l'habitació 212-B...

» Serafí tu que ets tan fi! « li deia ella sempre quan el veia, en començar el torn. Aquell avi amable i menut, un dia li va demanar d'aguantar-li el mòbil mentre hi parlava, doncs ell que sempre havia tingut els braços i les mans àgils i forts de tocar el violí exercint com a mestre de música, ara no li aguantaven el pes de l'aparell i es cansava aviat.

Era per això que després de passar els berenars s'establia el mateix ritual. En Serafí trucava el timbre i l'Aina s'hi dirigia sense amagar que no li importava que en Serafí sospités alguna cosa.

Era una trucada curta, en la que ella quasi no intervenia però on intentava que és veiés el seu millor perfil sobretot quan després de la filla i el gendre, s'hi posava en Jordi.

Però el dia següent en començar el torn, en l'intercanvi dels comunicats sobre els pacients se'n va adonar que en Serafí no hi era.

-"Li han donat l'alta aquest matí». Li va dir la seva companya quan va demanar que se'n havia fet.

-"Vaja, avui al vespre tornaré al Tinder.....Feliç Sant Jordi Aina", es va dir a si mateixa.

Relat 8: L'últim adéu



Feia dues setmanes que ell estava a l'hospital, quan van comunicar la notícia. Tot això va començar un dilluns d'abril. Ell es va notar amb febre i ràpidament es va tancar a la seva habitació.

Li portàvem el menjar amb guants i mascareta, però el més raro era que no et podies veure amb ell. Cada dia anava empitjorant i per això se'l van emportar a l'hospital. Els primers dies, ens vam poder veure per videotrucada. Ell feia bona cara, però es notava que només ho feia per no preocupar-nos. Els següents dies no ens vam poder tornar a connectar amb ell, ja que s'havia posat més malament i li costava respirar.

Dies després ens van comunicar de la mort de mon pare. Llavors vaig pensar que tot l'amor que li vaig poder donar i ens va donar en els últims dies de vida, havia sigut per videotrucada.

Relat 9: Ella



Nervis.

Amb ella feia molt que es coneixien, i que s'estimaven. De fet, el Gerard es recordava de ben xic passant temps amb ella, jugant amb ella, anant de vacances amb ella. I en tots aquests records hi havia un denominador comú: l'amor que sentien l'un per l'altra. Sí, s'estimaven, tot i que ho donaven tant per fet que potser s'ho deien poc.

Ara amb el confinament feia dies que no es veien, i tenia ganes de dir-li com l'estimava. Ella, però, no era gaire amant de les noves tecnologies. De fet, amb prou feines coneixia la paraula "videoconferència", i si la sabia pronunciar ja era molt.

Per això havia costat, però per fi, al cap d'un mes sense veure's, n'havien programat una.

Nervis.

La seva filla la va ajudar a entrar, sort dels joves que això ho dominen.

Nervis. El reconeixeria?

- Hola iaia.

- Hola Ge...Ge...Gerard.

Els nervis van donar lloc a l'emoció. La malaltia encara respectava això.

- T'estimo molt, iaia.

- Jo també t'estimo molt, Gerard.

I l'emoció va donar lloc als plors.

Relat 10: El secret de la Carla



La seva relació de parella havia durat tres anys, al començament tot era una festa, però de mica en mica el foc es va anar apagant, fins que a finals de febrer van trencar la relació amb una bronca considerable. Quinze dies després, sense temps de pair-ho , es va trobar a casa sola i confinada, i encara que el teletreball li omplia moltes hores del dia, li costava gestionar-ho tot plegat.

Les amigues la volien animar i van començar les videoconferències: que si una cervesa, que si un vermut, però ella no aixecava cap, tot el dia anava en pijama. Les videotrucades anaven sovintejant, i un dia, de sobte, s'adonà que en aquell grup hi havia algú que li agradava; es va començar a arreglar per les videotrucades i es maquillava i tot.

Estava tan guapa, que les amigues li feien broma amb el canvi, però ella callava i continuava mirant amb delit a la persona del grup de qui cada dia estava més enamorada.

Guapa, sexi, diferent de totes les altres, com pot ser que no m'hi hagués fixat abans!

Les amigues van fer un altre grup de whatsapp per parlar d'ella.

Heu vist la Carla? Quin canvi!

Es maquilla, està més contenta...

Com si estés enamorada

Siiiiiii!

Però de qui?

Com no sigui d'un repartidor...

I al whatsapp oficial, vinga punxar la Carla, però ella, res de res.

I arriba el dia de Sant Jordi. El grup d'amigues estan fent un vermut quan truquen a la porta de la Carla. Senten que parla amb un repartidor que li porta un paquet. Es vendrien l'ànima per saber què hi ha dins, però ella, s'excusa per la interrupció i continua amb el vermut com si res.

En acabar la trucada, tot recollint el vas i el plat de les olives, va parlant tota sola: Ai Carla, Carla, sort que et tinc a tu, que cada dia t'estimo més! i que em puc entretenir a les videotrucades mirant-me i comprovant que cada dia estic més bona i que els dono cinquanta mil voltes a aquestes bruixes xafarderes! I se'n va tota contenta a estrenar el satisfyer que ha comprat per Amazon.

Relat 11: Amor per videoconferència



Remenava inquieta els pètals d'aquella rosa de tela improvisada mentre els últims rajos de sol es colaven per la finestra, acariciant-li la pell nua. Però no se n'adonava; tenia el cap a una altra banda.

D'aquí poc veuria la seva parella, com moltes vegades, a través d'una pantalla. Mantenien una relació a distància, per això el confinament no havia afectat gaire les seves dinàmiques.

Dins d'aquella bombolleta, aquella pausa que semblava eterna, havien canviat les prioritats. Ara, el món es reduïa en aquell pis petit enmig de la ciutat. Els primers dies es sentia com un ocell engabiat, però, poc a poc, havia anat apreciant la solitud.

Ben aviat es va inventar noves activitats amb un punt en comú: totes s'havien de poder fer dins de casa. Tot i així, el repte més gran va ser aprendre a portar-se bé amb ella mateixa. S'havia escoltat, s'havia deixat endur pel corrent de sentiments que la menaven a tenir cura de les relacions que més enyorava. Havia entès que sempre estaria confinada dins d'ella mateixa. Que era la seva pròpia casa. Que s'havia de cuidar, aixecar les catifes de tant en tant i escombrar les mentides, els autoenganys€

La pantalla del portàtil es va il·luminar i la melodia que avisava d'una trucada (que ja formava part d'aquella quotidianitat estranya) la va fer tornar a la realitat.

Amb un somriure, recollí la rosa i es dirigí cap a la taula, rumiant en totes les emocions que havia descobert últimament. Però sobretot, sobretot, el gran oblidat: l'amor per una mateixa.

Relat 12: Un Sant Jordi virtual



La lluminositat de la diada de Sant Jordi s'enfosqueix i el brogit dels carrers emmudeix. Una pandèmia maligna eclipsa la ciutat. Un malson que ennuvola el cervell i trasbalsa els sentiments. El malèfic virus commina a regalar la rosa i el llibre des de la llunyania. L'escalf de la proximitat s'ha volatilitzat.

El caliu de la tradició es transforma en un gèlid ritual virtual. Les parades de llibres i roses són reemplaçades per unes eines telemàtiques ; les paraules d'estimació ressonen des de la distància ; unes emoticones de cors i petons transiten embogides per les xarxes socials.

Els pares expliquen als seus fills la llegenda actualitzada per fer-los entendre el feixuc confinament. El ferotge drac ha ressuscitat i les seves verinoses alenades espargeixen un virus mortal. L'armadura daurada i lluent del cavaller s'ha convertit en una senzilla bata blanca. El sòlid elm de ferro s'ha transformat en un flàccid capell amb visera de metacrilat . Una mascareta quirúrgica protegeix la boca. Enguany, l'encís de la princesa esdevé valors de generositat i solidaritat. Els vilatans reclosos a la llar s'adonen que les seves neurones s'esvaloten neguitejades per les dificultats.

Als nens els llisca unes llàgrimes per la galta mentre escolten les penúries de la gent i com no pot acomiadar-se de les persones estimades. Els pares els encoratgen amb paraules d'esperança : la solidaritat de nombrosos cavallers vencerà al drac viral i la diada tornarà a lluir amb tota la seva esplendor.

Relat 13: El seu nom



S'encén la pantalla. Introdueixes la contrasenya. El mòbil embogeix. Infinitat de correus amb ofertes, promocions irrepetibles,... Les típiques notificacions: que si àudios de les amigues, fotos del grup familiar, amics clamant venjança al parxís, trucades de la feina...

Vídeos clamant: "Tot anirà bé!"

Potser no hauries d'haver encès el telèfon.

Però un moment, és ell?

No pots evitar l'emoció. Veure el seu nom té aquest efecte.

I sí, simplement és un "estic fart". Sense sentit. Sense ornaments. Però és suficient. Respons. Li deu passar alguna cosa.

A partir d'aquí saps que potser contestarà a l'instant, potser en uns dies. Depèn. No t'importa, sempre ha sigut així. Us enteneu entre converses sense fi.

Tot i els vaivens i rareses, és innegable que és amb qui parles més. Aquell qui dia rere dia d'aquesta estranya quotidianitat està allà com si res hagués canviat.

Perquè per tu, aquest Sant Jordi tan particular quedarà marcat per sempre per passar-lo parlant amb ell. De tot i de res. De les vostres coses. Ignorant el món que us rodeja. I què n'és l'amor sinó això?

Ser a prop tot i estar lluny. Transportar-te a una altra realitat. Una on demà us trobareu al cafè.

On el veuràs sense pantalles entremig.

Mentrestant, anhelaràs el seu nom com una princesa al seu cavaller. Revivint records en somnis. Cercant aquella veu que reviu les papallones.

Perquè la primavera la sang altera, sent a l'aire lliure o atrapat en un món virtual.

Relat 14



En Martí viu sol. No se'n troba de sol, només hi viu.

Li agrada molt parlar amb la gent, el contacte amb els amics, amb la família. És una persona molt extravertida, sempre ho ha estat.

Des de fa un parell de mesos, com tothom en aquest món, està confinat a casa seva. Només ha sortit dues vegades a comprar. No té gos, està sa i no ha hagut d'anar al metge i, al viure sol, no li cal anar a comprar massa sovint.

Al principi parlava molt per telèfon, feia videotrucades i, fins i tot, s'havia atrevit a fer servir noves plataformes que havia descobert des que estava tancat a casa. Però ja fa un parell o tres de setmanes que no ho fa.

No és que estigui deprimit, ni trist. Està avorrit i no té ni ganes d'aquell contacte social que sempre ha necessitat.

Però hi ha una excepció. La Laura. Ai, la Laura...

Des del primer cop que la va veure, ara fa sis anys, va tenir ben clar que l'estimava. Molt. Més del què havia estimat mai. Aquella cabellera bruna enrinxolada, aquells ulls ametllats que t'analitzen amb una sola mirada i aquell bonic somriure que dibuixen sempre els seus llavis prims.

Amb ella parlen cada dia, al migdia, i en Martí espera el moment amb impaciència.

Escoltar la seva veu, veure-la somrient a l'altre costat del telèfon, sentir-la explicant tot el què ha fet durant el dia... és el seu al·licient des de fa setmanes.

S'acosta l'hora. S'asseu al sofà amb el mòbil a la mà i espera.

Ja són les 12. Les 12:05...

Pipipi..pipipi... LA LAURA!

"Bon dia avi! Saps que m'ha passat avui?"

Relat 15: Surivanoroc



Quan celebrem la nostra onomàstica, el 23 d'abril, gaudim de les dues roses i els dos llibres. Trèiem l'ànima de pena amb la pel·lícula «La chica danesa» . Esnifem jazz. Ens hem apuntat a la «fashion vegana». I, de sobte, em vomites: «a partir d'ara tindrem una relació amorosa per videoconferència». Estàs ben rallada. Se t'ha anat ben bé la pinça. Collins! No em rallis més! Així és com vols veure el mateix clar de lluna que jo? Ja em tenia ben coll avall que érem dues ànimes bessones. Juntes hem superat tots els prejudicis socials d'aquest segle XXI, entossudit per les noves tecnologies. Tot i que, moltes hores rellisca de ple. Es capbussa al segle XIX, buscant la força d'un modernisme màgic i volàtil al mateix temps. Tu em vas vendre la moto del bon rollo democràtic de la família. M'ho vaig ben creure. Ets més falsa que un duro sevillano.

-Atura't carinyo. Tot rau en llegir el títol de dreta a esquerra: «Coronavirus»-.

Relat 16: Destí



-Tinc un objectiu a complir. Crec en una providència irresistible que marca el meu destí –va dir la Carme a la videoconferència del curs de Facebook per adults. El confinament havia despertat el seu interès en les aplicacions per poder veure i parlar amb els seus nets.

-A la vida, quan menys ho esperem, passen coses imprevisibles. Sempre tenim opcions per elegir. No puc acceptar que el destí dirigeixi la meva vida -va replicar el Pau.

-Permeteu-me, us presento al Pau Comes Savall, enginyer informàtic jubilat, que s'incorpora al grup en qualitat d'assessor –comentà el professor.

A la Carme se li van enrampar tots els muscles del cos, cervell inclòs. El Pau no l'havia reconegut.

Ella va esperar a Sant Jordi per demanar-li amistat pel Facebook. Ell li va acceptar, i va rebre un missatge sec i curt: "Soc Carme Bernaus Pla". El Pau va tardar a reaccionar, i va proposar passar a Zoom.

-Carme, avui fa cinquanta anys que vas desaparèixer. Què et va passar?

-Et presento al Jordi, vull que ens escolti.

-Em pensava que parlaríem tu i jo.

-Tranquil, és de la família. M'explico, els pares em volien enviar a Perpinyà, per avortar. Vaig desaparèixer i vaig parir en un convent de monges.

-M'ho podies haver dit, et vaig buscar. Mai he deixat d'estimar-te.

-El destí és qui ha decidit que t'ho digui ara.

-Em queda clar qui és el destí.

-El confinament durarà temps, podrem fer moltes videoconferències familiars.

-No has canviat gens ni mica.

-Ah! Jordi, saluda al teu pare.

Relat 17: esc



—Tu i jo, lluny d'estar preparats per tals problemes de connexió, miràvem amb recel la fi d'un episodi. Acceptant l'escenari i cancel·lant els vols. Enmig de l'attrezzo de cablatge i píxels, actualitzàvem una relació adjuntada a la llibertat, convertint-la en un succedani virtual. Vam substituir els dies de contacte desmesurat per un xat impersonal, on d'entre diversos caràcters n'havia de desxifrar el teu. El sistema letàrgic pel virus ens va dirigir al domini de la comunicació encriptada i, seguidament, al bloqueig emocional. Els intents vans d'oferir les nostres millors versions s'anaven minimitzant, navegàvem cercant espectres sense direcció. Vaig maleir el coure que ens envoltava per no conduir l'afecte com l'electricitat. Finalment, sens rastre d'un enllaç que restauri les pàgines viscudes, considero que cal aturar aquest capítol i arxivar això que tenim.

—M'estàs deixant?

Un clic vermell i tot s'acaba.

Relat 18: es cares de l'amor



Les meves paraules es transformen en milers d'ones, a vegades mudes, també buides i últimament, dissimuladament tristes. " Un petó, ja veuràs com tot anirà bé " et dic mentre penso, des d'aquesta sala estèril, que potser no ens tornarem a veure, que duré de cuirassa per sempre aquesta bata blanca. T'abraço en la distància i et recordo que em tens aquí, lluny, però al teu costat i que t'estimo.

Em miro al mirall i els ulls no em brillen com sempre, semblo abatuda i ensopida per una realitat devastadora, i és que estic sola. Sento el fred dins meu que ni amb la flama més viva s'escalfa, alhora, el meu cos irradia la desmesurada calor d'una estrella i tinc por.

El meu calendari ha perdut els dies i les hores, passo l'estona observant un vaivé de persones plenes d'una esperança que es contagia. L'única il·lusió que tinc és veure't jugant i dibuixant, o cantant cançons apreses amb l'àvia. Em demanes que torni a casa, que no vols que l'àvia et segueixi fent de mare. Beses la càmera com si m'omplissis les galtes dels teus dolços petons, dels petons que faran que pugui tornar.

Relat 19: Èxtasi



Com cada vespre estan enfebrats, desitjosos l'un de l'altre. Les ànimes bessones es busquen en el cos estimat. Despullar-se lentament, el primer ritual; buscar-se les boques afamades, el segon; i trobar les carícies que desperten voluptuositats, l'inevitable tercer. No calen més preàmbuls. Ell li busca els pits, generosos, nota l'erupció dels mugrons, i el panteix d'ella. Xuclades i mossegadetes per dirigir-se a poc a poc cap a altres horitzons. Deixa un rastre de saliva, cos avall, marcant un camí que passa pel melic, sense aturar-se gaire, fins a arribar al seu destí. La llengua deixa subtils escriptures, en un idioma ancestral, al cos d'ella i fa que estigui a punt d'arribar a l'èxtasi. Abans, però, ella li busca el sexe amb els llavis. A ell li puja una onada de foc i està a punt d'esclatar. El plaer i la necessitat són immenses. Quan el foc ja no pot cremar més, ella es posa al damunt, i de seguida se sent plena d'ell.

Cavalquen sense límit. Arriben al mateix temps a l'orgasme. La satisfacció es desborda com la lava d'un volcà. Ell buida ànsies, anhels i sentiments, ella gemega de plaer i exploten al mateix temps en un crit de felicitat. Un cop més, l'experiència és màxima. Llavors es cuiden.

Tampoc avui, que és Sant Jordi, poden dormir junts. Han d'apagar el mòbil. Demà, encara que confinats, han de treballar. Les roses seran virtuals i els llibres hauran d'esperar. Es diuen "bona nit" amb icones amoroses i un "fins demà", a la mateixa hora, a la mateixa distància.

Relat 20: Sant Jordi i la pricesa: La força de l'amor guanya al "Dracvirus"



La batalla era prou asfixiant. El meu cos estaba fatigat i les flames ardents del "Dracvirus" sacsejaven la meva manca d'alè als pulmons. LLuitava amb tota les meves forces, l'enemic era insaciable, i estava a punt d'ésser vençut.

De sobte, vas entrar en escena. Els teus ulls blaus com el mar, s'amagaven dins la teva armadura blava. Em cuidaves, em netejaves les ferides i infundies dins la lluita les forces suficients per flanquejar l'enemic.

Cada dia, durant els darrers quinze dies de març s'esgrimàvem en mi les seqüeles de la guerra al "Dracvirus". El meu oxígen extern, els meus sèrums, i les armes medicamentoses m'ajudaven a derrotar al drac. Però eren els teus ulls blaus els que em permetien somniar amb un futur viu i esperançador. Venies sempre al torn de nit, i darrera de la teva armadura, guants i bata amagaves un somriure i un xiscle, com si volguessis parlar, però no podies. Els teus ulls l'esgrimien tot, i el bon cavaller rebia la teva cura , el teu amor.

Després vaig començar a sentir-me millor. Em van traslladar de la UCI d'Althaia a planta. Ja no hi eren els teus ulls però sempre els somniava. La darrera setmana que vaig passar a l'hospital preguntava al personal sanitari si coneixien a la noia dels ulls blaus del torn de nit de la UCI. La resposta sempre era negativa .

A les darreres hores abans de l'alta una companya teva em va dir . "Ah, és la Jenny una TCAI" "Una TCAI?" li vaig dir. "Perdò és una auxiliar d'infermeria que porta molts anys a la casa. Tots envejem els seus ulls balus", em responguè.

A l'endemà em van enviar cap a casa. Ja tenia el teu nom i els teus ulls. No savia com agrair-te el què vas fer com a princesa per tancar les cicatrius del meu cos . No et podria mai agrair com em vas ajudar a superar la meva angoixa, el meu silenci, la meva buidor.

Faltava una semana per Sant Jordi i aquest cavaller de 64 anys , vidu i cansat, havia d'anar a la recerca de Jenny i de les altres princeses que van estar al meu costat lluitant contra el "Dracvirus".

Vaig llençar el meu exèrcit de roses i la més gran de totes era per tu Jenny. Desitjava que les meves roses sortegessin les mil i una dificultats i estiguessin al vostre costat . Només esperava que arribessin a la UCI , i la més especial de totes fós teva, Jenny.

Vaig enviar catorze roses, una per cada dia que vaig estar en els pitjors moments de la batalla contra el "Dracvirus". A Jenny junt amb la seva rosa hi anava una dedicatòria personal. L'escrit deia : "Els teus ulls blaus com el mar Jenny m'han salvat del drac. Us deixo el meu número de telèfon simplement perquè no vull perdre mai més els teus ulls ni el teu amor. Gràcies per tot, per a la meva princesa i el seu exèrcit de companyes invencibles. El teu pacient Jordi Caballé i Bonmatí".

Era el dia de Sant Jordi i de retruc el dia del meu sant Veient tot el que m'havia passat aquests darrers mesos, el silenci i l'oblit absolut no eren viscuts agònicament sinò amb un raig d'optimisme. Cap al vespre, sense esperar-ho, vaig rebre una videotrucada d'un número desconegut. Vaig conectar el mòbil i de sobte a la pantalla vam aparèixer un ulls blaus . Aquells ulls eren acompanyants d'una veu i un rostre que em deia: "Hola, sóc la Jenny. El teu escrit m'ha fet emocionar i la teva rosa,€.. Saps que fa més de cinc anys que ningú em regalava una?". Em vaig quedar glaçat, però de seguida vaig reaccionar. Li responguè: "Sense tu no estaria aquí, i no vull mai més pedre els teus ulls ni el teu rostre". Jenny, amb el seu somriure net i pur m'assenyalà amb el dit cap a endavant que ja formava part de la seva vida i que la comunicació mai més es perdria. "Cada dia ens trucarem o ens enviarem un missatge" va dir la Jenny, i de seguida em va penjar.

Va passar mitja hora. De sobte, una altra segona videotrucada d'un altre número desconegut. Era la Jenny amb tretze companyes protegides de cap a baix . Cadascuna portava una rosa i un escrit que deia entre totes : "Sant Jordi té un secret: l'amor".

Quan vaig veure el missatge no em sortien les paraules sinò les llàgrimes. Només vaig encertar a dir : "Jo sóc ara viu. La vida m'ha donat una segona oportunitat. El vostre amor ha derrotat al drac".

Des de llavors Jenny i el seu exèrcit són vius cada dia de la meva existència. Amb Jenny compartim videotrucades, missatges i il·lusions d'un món millor i més solidari.

El "Dracvirus" quasi em treu la vida, però dins meu hi ha un cel blau que espera cada dia la seva imatge, la seva veu, i de moment, la seva videotrucada.

Relat 21: A través d'un mirall al món€



Avui sopem junts, ens veurem a través de la pantalla del nostre inseparable ordinador, tu i jo, la nostra unió, un vincle virtual sobre una taula parada amb espelmes.

Anem ben vestits, és una ocasió especial, tenim una copa de bon vi a la mà, brindem cara a cara i entre llàgrimes et dic, aviat ens veurem i ens abraçarem i vull traspassar amb la meva mà la pantalla per poder acariciar-te.

Ens acomiadem, la videoconferència falla i ens donem un fred peto als llavis, el sents? Es amb molt d'amor, ets tan a prop i tan lluny.

Hi havia dies que ballaven amb il·lusió, mirant-se a la cara a través de la imprescindible pantalla, abraçats aquell aparell i de fons s'escoltava una cançó de quan es van conèixer, la banda sonora de la seva vida.

Tenien moments d'espera de vegades ell altres ella que no es connectaven i quan ho feien era tot gelosia i desconfiança, tants t'estimo que es professaven, tant dolor insuportable, els cors sagnaven sinceritat, perquè no et puc tindre de debò, si ets més a prop del meu cor que mai?

El fil de l'amor invisible que mitjançant allò que diuen internet, uneix i es converteix en el millor aliat en temps difícils.

Videoconferències que donen alè, que vomiten emocions desconegudes, sentiments trobats, esperança, paraules d'amor que front a front, per vergonya, pot-ser no es dirien mai i davant una pantalla surten soles.

Amor actual, amor necessari, amor savi, amor de parella en temps d'inseguretat, incertesa i a través d'una videoconferència.

Relat 22: Ja no t'escriuré més



Tot va passar en un instant, tan ràpid que de primer no vaig tenir ni temps de reaccionar. Ni se'm va ocórrer que tenia de dir-te adeu per si fos la darrera vegada que ens veiem. Aquell metge-astronauta de l'ambulància m'ho va explicar tan bé que no vaig tenir ni un mal pressentiment, jo que sóc patidora de mena; estava convençuda que tenies un grip mal curat que t'havia cardat el pulmó que ja tenies delicat, però que amb el pet de maquinaria que tenien a l'hospital seria bufar i fer ampolles i amb quadre dies a casa.

Només em va escamar que no em deixessin acompanyar-te, però m'ho van fer entendre tan bé que et vaig deixar marxar sense recança, mira si n'arribo a ser de fleuma! I ara t'he d'acomiadar amb una carta al vent, com quan festejàvem. Te'n recordes? Per les golfes encara deu voltar la maleta amb les cartes que m'escrivies quasi cada dia i que el carter, que ja es coneixia de memòria la lletra, enlloc de deixar-me-les a casa me les portava a la feina, a la carnisseria. I vet-aquí que a les velleses es repeteix la jugada, només que aquesta vegada no em fa gràcia.

Tota sola a casa, només la televisió em fa companyia; però, francament, tot el que diuen em posava pell de gallina. Enmig de tanta confusió, només una cosa m'ha quedat clara: que no es tractava d'una grip mal curada sinó d'un microbi trapella que ens l'ha ben fotut a traïció, obligant-nos a dir-nos adeu de la mateixa manera que vam començar, per carta. Que no sé si llegiràs.

Relat 23: l'Amor per videoconferència misteriosa



Un dia de Sant Jordi, l'Anna estava utilitzant el mòbil per fer una videoconferència amb la seva amiga, però no li anava bé internet, així que va anar a les golfes per tenir millor connexió. Quan va tornar-ho a intentar, ja li anava bé la connexió, però li va sorprendre que li aparegués un noi desconegut.

El noi li va preguntar que qui era i l'Anna li va respondre que no parlava amb desconeguts, el noi li va respondre que es deia Ot, l'Anna li va dir que no li donaria cap informació seva, però si volia, que l'escoltaria. L'Ot després de dir-li moltes coses, li va demanar per quedar amb ella pel passeig, i l'Anna li va respondre que sí.

L'Anna va anar allà on havien quedat però ell no es va presentar; llavors ella va recordar que li havia dit on vivia, així que hi va anar perquè tenia curiositat. Però quan va arribar-hi, només va veure-hi un edifici a meitat de construcció.

Va passar un any i va ser una altra vegada Sant Jordi. L'Anna estava pel passeig i va veure l'Ot: estava al mateix lloc i hora que havien quedat feia un any, amb una rosa a la mà, així que va anar a demanar-li una explicació.

L'Ot, confós, li va dir que ell feia dues hores que havia parlat amb ella i que un any enrere ell no vivia a Manresa. Li va ensenyar a l'Anna l'historial de videoconferències del seu mòbil. L'Anna, sorpresa, li va dir que era una broma. I van passar una tarda perfecte i es va enamorar d'ell. Tot i que mai va saber com l'Ot va poder fer aquella videoconfèrencia misteriosa.