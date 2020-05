Crida a cantar des dels balcons «Escriurem», de Miki Núñez, dijous vinent

"Escriurem", de Miki Núñez, és la cançó que ha escollit El Bages és un Clam per fer una cantada ciutadana des dels balcons el dijous, 21 de maig al migdia. Serà la sisena acció participativa que organitza aquesta plataforma, formada per 102 entitats.

En aquesta ocasió, la idea de cantar "Escriurem" ha sorgit de la taula de tècnics de joventut dels municipis de la comarca del Bages com a resultat d'un procés participatiu per escollir la cançó que tothom, però especialment els joves, cantaran dijous, a les 12.27 h, als balcons. Les altres candidates eren 'Quan caminàvem' d'Aspencat, 'Tusa' de Karol G, 'Caminem lluny' de Doctor Prats, 'Invencibles' de Catarres.

La cantada es podrà seguir per Ràdio Manresa, Styl FM, les emissores locals del Bages i també per internet a radiomanresa.cat. La primera acció, que es va portar a terme el dimecres 1 d'abril va ser també musical i es va proposar als manresans sortir als balcons a cantar 'Corren' del grup manresà Gossos. Després es van cantar 'Bon dia' dels Pets i 'Tot Sona' de Dàmaris Gelabert.

Una quarta iniciativa organitzada per la plataforma va ser proposar als bagencs a enviar fotografies que tinguessin de fons els massís de Montserrat. Amb una selecció feta d'entre les 1.700 fotografies recollides, es van editar i penjar a les xarxes dos Vídeos que a hores d'ara han superat les 10.000 visualitzacions.

La cinquena proposta -que encara està en marxa- consisteix en enviar fotografies antigues fetes abans de 1976 des de qualsevol població del Bages al correu elbagesesunclam@gmail.com. Fins aquest moment se n'han rebut prop de 400. Amb aquestes fotografies es farà un vídeo que es penjarà a les xarxes i s'emetrà per Canal Taronja TV. Les més representatives de Manresa, l'Associació Memòria i Història de Manresa, les incorporarà al portal www.memoria.cat, on quedaran guardades i es podran consultar. Hi ha temps per enviar fotografies fins el dilluns dia 18 de maig.