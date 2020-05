El Festival Grec acollirà a partir de juliol 80 produccions amb reducció d'aforament

A la tardor s'exhibiran les produccions que no hagin tingut cabuda a l'estiu

El Festival Grec se celebrarà al juliol amb 80 produccions majoritàriament locals i restringint l'aforament. Els espectacles, que inclouran una quinzena dels que han estat cancel·lats per la pandèmia, tindran un preu únic de 15 euros. La programació es concentrarà a la zona de Montjuïc (Teatre Grec, Teatre Lliure, Mercat de les Flors i Institut del Teatre). Malgrat s'havia avançat que s'allargaria durant el mes d'agost, se celebrarà majoritàriament al juliol, tot i que podria incloure algun dia d'inici d'agost. A la tardor s'exhibiran les produccions que no hagin tingut cabuda a l'estiu. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat noves ajudes a la cultura per valor de 2,6 milions d'euros, que se sumen al paquet anunciat al març d'1,8 milions.