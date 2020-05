L'IEC premia el navassenc Xavier Costa Badia per un estudi sobre el monacat alt-medieval als comtats catalans

L'Institut d'Estudis Catalans(IEC) ha concedit aquesta setmana els Premis Sant Jordi 2020, que distingeixen obres i investigadors de tots els àmbits de la ciència i la cultura catalanes.Entre ells, el navassenc Xavier Costa Badia, pel treball "Paisatges monàstics. El monacat alt-medieval als comtats catalans (segles IX-X)", Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica Pròsper de Bofarull d'Història Medieval. La situació d'alerta per la COVID-19 ha obligat a suspendre l'acte de lliurament dels premis, enguany més de mig centenar, per un import que que supera els 172.000 euros.

Els Premis Sant Jordi, instituïts el 1914, constitueixen la tradició més antiga de l'IEC i contribueixen a assolir la finalitat de l'Institut de promoure la recerca científica, l'alta cultura i la llengua catalana.

El LXXXIX Cartell de premis i de borses d'estudi de l'IEC inclou, entre d'altres, els premis següents:

-Premi Prat de la Riba, concedit a la Fundació La Marató de TV3.

-Premi Creu Casas. Dones per canviar el món, concedit en la modalitat A a Xantal Llavina Aguilar, per la tasca divulgadora que duu a terme i la seva capacitat d'arribar a la societat en general i especialment al públic jove i les noies, transmetent exemples i un bon model de tecnologia entenedora i atractiva, i amb una menció honorífica a Núria Castell Ariño i Maria Clara Torrens Mazzei, per les seves trajectòries professionals i la difusió i suport a

moltes generacions de noies en tecnologia. En la modalitat B s'ha atorgat el premi al grup de treball #ChicasInTech, pel seu projecte engrescador, amb una certa trajectòria i molt de futur, que pot atraure una gran quantitat de noies cap a la tecnologia.

-Premi Rafael Patxot i Jubert, adjudicat a Lara Estany Freire, pel treball "La censura franquista i la traducció catalana de narrativa als anys seixanta".

-Premi IEC de la Secció de Ciències Biològiques Pius Font i Quer de Ciències de la Vida, atorgat a Clara Ruiz González, pel projecte "Metacomunitats microbianes: la dispersió i la connectivitat com a factors determinants de la diversitat i la funció dels microorganismes aquàtics".

-Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia Eduard Fontserè de Ciències Físiques, atorgat a Sergi González Herrero, pel treball "Precipitacions i circulacions mesoescalars en zones d'orografia complexa".

-Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia Lluís Domènech i Montaner de Teoria i Crítica d'Arquitectura, atorgat a Maria del Mar Rovira i Marquès, pel treball titulat "Casa de la Congregació de la Missió a Barcelona. De l'església de Sant Sever i Sant Carles Borromeu dels paüls a la parròquia mercedària de Sant Pere Nolasc (1703-2017)".

-Premi IEC de la Secció Filològica Marià Aguiló de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua, atorgat a Santi Cortés Carreres, pel treball "La filologia catalana al País Valencià (1902-1994)".

-Premi IEC de la Secció Filològica Joan Coromines de Lexicografia i Onomàstica, atorgat a Joan de Déu Martines Llinares, per la tesi doctoral titulada "Diccionari de l'obra literària d'Enric Valor. La natura (DOLEV-Natura)".

-Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, atorgat a Mariona Lladonosa Latorre, per l'obra "Nosaltres els catalans. Del catalanisme catòlic al pujolisme".

El Cartell de premis aplega també el Premi Catalunya del Nord, que ha estat ajornat, així com els guardons concedits per les seccions i les societats filials de l'IEC; els premis, els ajuts i les borses dels centres i les fundacions de ''IEC, i les borses d'estudi de l'IEC.