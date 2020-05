Primavera Sound reuneix a més de 100 artistes en un vídeo amb el missatge «La música us necessita»

El Primavera Sound ha reunit a més de 100 artistes en un vídeo amb el missatge 'La música us necessita' al ritme de la cançó 'Can't Do Without You' de Caribou. Entre altres hi apareixen Rosalía, Jane Birkin, el cantant de Wilco, Jeff Tweddy, el cantant de Pulp, Jarvis Cocker, Iggy Pop, C. Tangana, Beach House, Manel, Núria Graham, Bad Gyal, Maria Arnal, Ferran Palau, Miqui Puig i Amaia, alguns d'ells hi surten ballant, actuant o saludant. L'espot, produït per Vampire Films, acaba amb el missatge 'Music needs you' per a "fer-ho extensible a tot el sector de la música, que s'enfronta a la crisi més gran de la seva història recent: sense el suport de la comunitat de fans de la música, això no serà possible".