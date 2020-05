Els renovats Lacetània de les Arts i la Cultura sumen el Premi Plácido de Cineclub Manresa

«En un moment com aquest, en què tot és difícil, estem convençuts que els Lacetània són més necessaris que mai per poder fer un reconeixement a un món cultural, artístic, creatiu, que les està passant magres». Jordi Corrons, president d'Òmnium Bages-Moianès, entitat coordinadora dels guardons, explicava ahir que la nova convocatòria dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura tira endavant en temps de pandèmia i ho fa afegint un nou premi al renovat palmarès estrenat l'any passat: enguany es tracta del Premi Plácido a la producció cinematogràfica, que impulsa Cineclub Manresa. El cartell per al 2020 s'amplia així a deu guardons i set entitats convocants (vegeu desglossat d'aquesta pàgina).

Els Lacetània van fer l'any passat un salt ambiciós reconvertint-se en els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, amb una gala pròpia de lliurament, separadament de la molt més institucional del Premi Bages de Cultura. Els nous Lacetània van passar de quatre a nou premis, i s'hi van sumar tres noves entitats convocants: La Crica; El Galliner i el Cercle Artístic. A més, Òmnium també va aportar dos guardons a la convocatòria: l'Empremta i el Bages de Narrativa Jove, que, en la primera edició, el 2018, s'havia convocat separadament dels Lacetània. Ara, s'hi afegeix Cineclub Manresa i, com subratlla Corrons, «estem oberts a què es continuï ampliant i que els Lacetània serveixin de paraigua d'entitats i col·lectius de creació de tots els àmbits».

El termini de presentació de propostes i treballs acaba el dia 16 d'octubre i els premis es lliuraran durant la segona quinzena de novembre, en el format que sigui possible d'acord amb l'evolució de les condicions sanitàries del país. La intenció, segons Corrons, és «intentar mantenir el model de gala que vam estrenar l'any passat, però ens adaptaren a les circumstàncies. El que no volíem era deixar de premiar ni de reconèixer la tasca creativa de la nostra comarca».