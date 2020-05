La cantant i pianista Berta Sala, formada a Manresa, presenta el nou disc «Hertogstraat»

La cantant i pianista Berta Sala presenta aquest divendres el nou disc, «Hertogstraat», vuit temes propis, sis en català i dos en castellà, que beuen de les melodies populars i que «agermanen ritmes mediterranis i llatins», segons ha informat Segell Microscopic.

La jove cantautora, nascuda a Barcelona el 1997, però formada a Manresa (Bages), agafa el nom de l'àlbum del carrer de la ciutat holandesa en la qual va residir durant «un any molt intens», segons ha explicat.

Les lletres de les cançons descriuen paisatges que la inspiren i inclou reflexions i sentiments que ha viscut.

Sala ha comentat que aquests temes, «van venir sols» pensant en aquell període als Països Baixos, i «parlen de tot el que em passava per dins i del que he viscut des d'aquell any, del pas de el temps i de com ho veig» .

Formada al conservatori de Manresa i graduada al juny de 2019 al Conservatori Superior de Liceu de Barcelona en l'especialitat de cant, jazz i modern, ha estudiat, així mateix, a Arnhem (Països Baixos), becada dos cursos per la Fundació Ferrer Salat.

Ha actuat al 48è Festival Internacional de Jazz de Barcelona, el 2016 i al Festival Castell de Peralada, un any després, així com en diferents actes al Teatre Kursaal de Manresa, el Palau de la Música Catalana o la Cripta Gaudí.