Els Museus de Manresa se sumen al Dia Internacional dels Museus, que enguany se celebra en format digital

Com cada any, el 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus (DIM), el gran esdeveniment que organitza el Comitè Internacional dels Museus (ICOM) des de l'any 1977. És un dia pensat per posar els museus al centre de l'atenció i reivindicar la tasca que fan en l'estudi, preservació i difusió del patrimoni cultural de tots, però també en el paper que tenen com a institucions culturals en el desenvolupament de la societat i en la millora del benestar i la cohesió de la comunitat.

Enguany, davant la pandèmia de la Covid-19, s'ha apostat per mantenir la diada i convertir-la en virtual a través dels recursos tecnològics i de les xarxes socials. Per tant, es proposa un DIM segur per a les persones, tecnològicament obert, accessible, plural i divers.

Amb el lema que proposa l'ICOM enguany, "Museus per la igualtat: diversitat i inclusió", el Dia Internacional dels Museus 2020 té com a objectiu convertir-se en un punt de trobada per celebrar la diversitat i per identificar les desigualtats i superar els prejudicis en els relats que des dels museus es construeixen.

Els museus han de ser agents de transformació i, en un moment com el present, han de participar constructivament en les realitats polítiques, socials i culturals de la comunitat. El DIM pot esdevenir una magnífica ocasió per reivindicar el paper dels museus en aquests temps complicats.

Els Museus de Manresa també han volgut ser presents en aquesta diada, llançant un missatge de construcció d'un futur millor, més just i igualitari. Els museus són espais d'acollida, on el passat i el present es retroben per reflexionar sobre el món on volem viure. I, en el moment excepcional que estem vivint, l'aïllament ha de fer recuperar la plena consciència de la condició humana: que formem part d'una comunitat. Aquest missatge s'ha plasmat en un petit vídeo que ja es pot veure al canal de Youtube de l'Ajuntament de Manresa i que es farà circular també a través de les xarxes socials.

A banda, recordem que els museus i els equipaments museístics de Manresa ofereixen recursos en xarxa durant aquests dies de confinament. Els podeu visualitzar a:



Museu de Manresa

https://izi.travel/es/64a3-museu-comarcal-de-manresa/es



Museu de la Tècnica de Manresa

https://izi.travel/es/df6b-museu-de-la-tecnica-de-manresa/ca



Museu de Geologia Valentí Masachs

https://www.youtube.com/watch?v=k8HSSFBdSfE



Museu Històric de la Seu de Manresa

http://www.seudemanresa.cat/



Museu del Santuari de la Cova

http://www.covamanresa.cat



Centre d'Interpretació del Carrer del Balç

https://izi.travel/es/1c0b-manresa-cor-de-catalunya/ca



Espai 1522. Centre d'interpretació de la Manresa Ignasiana

https://izi.travel/es/790e-manresa-universal-la-ciutat-de-sant-ignasi/ca

Trobareu tota la informació recopilada a:

www.manresa.cat/DIM

El DIM a Catalunya

Tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona han activat la presència del DIM a Internet i a les xarxes socials i ofereixen recursos virtuals per accedir a diferents activitats organitzades des dels diferents equipaments museístics.

El missatge que dona la Direcció General del Patrimoni Cultural és que, enguany, davant de la pandèmia mundial de la Covid-19 i el confinament de la societat per prevenir l'expansió del virus, organitzacions i institucions museístiques volen ser més a prop que mai de totes i tots, i celebrar igualment el Dia Internacional dels Museus, enguany de manera virtual.

Les portes dels museus estan tancades, però s'obren finestres digitals perquè la ciutadania pugui continuar gaudint del patrimoni museístic de Catalunya a través de la pantalla del seu ordinador o del dispositiu mòbil. S'anima a participar fent servir els hashtags #DIM2020, #MuseusperlaIgualtat i #TornaremalsMuseus. Tota la informació sobre el DIM2020 es pot trobar en aquest enllaç.

També els museus adherits a la Xarxa de Museus Locals (68 museus i equipaments culturals de 53 municipis de la província de Barcelona) volen afegir-se a aquesta commemoració programant activitats, que són consultables a la web de la Diputació de Barcelona.

Igualment, i amb la mirada posada en un progressiu retorn a la normalitat, des de l'ICOM es proposa una data alternativa per organitzar activitats presencials als museus entre el 14 de novembre, coincidint amb la Nit de Museus, i el 16 de novembre, dia en què se celebra el 74è aniversari de l'ICOM.