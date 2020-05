Anaïs Vila obre divendres el cicle de concerts O(live)ra

La cantautora santpedorenca Anaïs Vila obre aquest divendres el cicle de concerts O(live)ra. Vila forma part d'un cartell de luxe amb noms com Clara Peya, Guillem Roma o Magalí Sare en una proposta de directes per streaming i de pagament que organitzen conjuntament l'Olivera Estudi, la productora audiovisual l'Upuntvuit i la plataforma Tickètic.

Vila va publicar el seu últim disc "Contradiccions" (Temps Record, 2020) aquest gener i la pandèmia de la Covid-19 i el confinament van frenar els concerts de presentació del seu tercer àlbum.

La nova proposta de concerts online que organitzen l'estudi de producció musical Olivera i la productora audiovisual l'Upuntvuit, amb la complicitat de Tickètic, neix amb la idea de recuperar l'experiència del concert, però adaptant-se a la situació actual. "Volem que les músics surtin de casa amb els instruments per anar de bolo, i que només s'hagin de preocupar de fer un concertàs, volem que la música torni a generar ingressos per a les treballadores del sector cultural i així contribuïr a dignificar-la", defineixen les organitzadores.

Aquesta nova proposta de música online busca poder tornar a oferir concerts amb la màxima intensitat i qualitat, amb un entorn sonor de disc i un muntatge multicàmera en directe.

Com explica la mateixa artista, "iniciatives com aquestes em fan pensar que mentre aquesta pandèmia segueixi afectant-nos, podem seguir movent cultura de manera responsable per a l'artista i els organitzadors i adaptada als nous temps. I, tot i no tenir la màgia de palpar el públic, sí que manté la qualitat sonora per a gaudir d'un concert".

El cicle O(live)ra comença aquest divendres 22 de maig, a les 18.30 h amb l'actuació de Vila en solitari i les entrades es poden adquirir a la web de tickètic a partir d'un donatiu mínim de 6€.