El grup Falcon & Firkin presenta el seu vuitè disc d'estudi, «Sant Silvestre»

La banda manresana Falcon & Firkin presenta el seu vuitè disc d'estudi titulat "Sant Silvestre" (La Catenària, 2020), tota una declaració d'intencions per un dia que marca el pas dels anys, i, per tant, el pas del temps. I és això el que explica Falcon & Firkin en el seu nou àlbum: lletres que parlen de passat, present i futur, cançons d'amor i desamor, de com fer-se gran i madurar amb la família, d'amor incondicional cap a la parella i els seus quatre fills, un imaginari musical composat envoltant tot aquest univers descrit.

Amb "Sant Silvestre", el grup manresà dota el seu univers sonor d'un caràcter més rocker que el seu anterior treball titulat "Bressagio", amb un caire més melòdic on destacava la presència de pianos i teclats en la majoria de les cançons.

El disc, que ja es pot trobar a les plataformes digitals, com Spotify i iTunes, ha estat gravat, editat, mesclat i produi?t per Jordi Armengol a Estudi Sia Studio del Pont de Vilomara i masteritzat per Juanjo Muñoz a Estudi CatMastering de Manresa.

El mes passat, el grup publicava a la xarxa el tema "Tot anirà bé", destinat a vèncer les pors d'aquests dies i amb la voluntat d'expressar la voluntat que la situació provocada per la Covid-19 s'acabi.

Falcon & Firkin

Nascuts el 2007, l'estil de la banda es basa en la música pop-rock amb una barreja d'influències britàniques i americanes. Les seves lletres són ben quotidianes i relaten sentiments que tots coneixem i que hem sentit en algun moment.

Discografia

Sant Silvestre (La Catenària, 2020)

Bressagio (Microscopi, 2018)

Moments Chill Out (Nat Team Media, 2016)

Sessions (Nat Team Media, 2015)

As de Cors (Nat Team Media, 2014)

Clàssics del Rock (Nat Team Media, 2013)

Moments Acústics (Nat Team Media, 2013)

27 d'Abril de 2012 (Nat Team Media, 2013)