L'Abric Romaní preveu una campanya més espaiada i amb menys arqueòlegs

La crisi sanitària del coronavirus i les fases de desconfinament deixen encara molts interrogants sobre activitats com la campanya d'excavacions que anualment es du a terme al jaciment arqueològic de l'Abric Romaní de Capellades. La codirectora i investigadora de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Palmira Saladié, es manté «esperançada» i confia que els arqueòlegs puguin tornar a la feina el mes d'agost. «És clar que hi ha la possibilitat que finalment no es pugui fer cap excavació, ni a l'agost, ni tan sols al setembre, però de moment no hi hem renunciat».

Tenen clar, explica, que si s'obté l'autorització de les autoritats, les condicions no seran les de cada estiu i que s'hauran d'adaptar-hi. Explica que encara s'està decidint com s'organitzaran i el que implica «anar canviant de fases», però treballen pensant en un equip «més petit», format per deu i catorze persones –un terç de l'habitual– i també que la campanya serà «més espaiada en el temps». La d'enguany hauria de ser la 37a des que s'excava de manera continuada.

«Segurament només serem el grup clau de l'IPHES i farem tasques que l'any passat van quedar a mitges», remarca Saladié. La codirectora també veu com un avantatge el fet que aquest any l'accés als treballs del jaciment es planifiquin, ja d'entrada, per a un grup reduït de persones, que, tenint en compte les dimensions de l'indret, pot assegurar que es mantingui si és necessari la distància física.

Un dels punts que més preocupa és la logística. Fins ara, els investigadors i els estudiants s'allotjaven a l'escola de Capellades, «una opció que probablement serà inviable aquest any». La majoria dels investigadors de l'IPHES són de la zona de Tarragona i s'estan plantejant anar i tornar cada dia que tinguin activitat.



Els treballs al jaciment

L'estiu passat, per segon any consecutiu, els treballs es van centrar a destapar el nivell R –a onze metres de profunditat–, on vivien els neandertals de fa 60.000 anys. Les troballes que van fer els arqueòlegs van destacar per un volum important d'empremtes de diversos vegetals, entre ells la fusta, que la conserva en forma de negatiu.

Per a aquest 2020, Saladié preveu acabar de destapar el nivell en què es va treballar l'any passat. «Són tasques molt diferents i feines molt concretes que una desena o dotzena de persones pot fer al llarg del mes d'agost. Així podríem deixar el nivell preparat perquè l'any següent ens hi puguem posar de ple amb més arqueòlegs».

L'any passat, el jaciment anoienc va celebrar els 110 anys del seu descobriment.