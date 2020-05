L'Acampada Jove ajorna la 25a edició fins el juliol de l'any vinent a Montblanc

Els organitzadors de l'Acampada Jove han decidit posposar el certamen fins l'any vinent per la pandèmia de la Covid-19. D'aquesta manera, la 25a edició de l'esdeveniment es farà els dies 15, 16 i 17 de juliol del 2021 a Montblanc. "Hem pres aquesta dura decisió per celebrar les 25 edicions amb totes les garanties possibles", afirma l'organització en un comunicat fet públic a les xarxes socials. L'Acampada prorroga la programació perquè, segons justifica, "la cultura no es cancel·la, ara més que mai hem de ser una pinya i donar suport al món de la cultura". En aquest sentit, els organitzadors treballen per mantenir el màxim d'artistes confirmats per a l'any vinent.

D'altra banda, l'organització informa que totes les entrades adquirides ja són vàlides per l'any vinent sense necessitat de fer cap tràmit i inclouran beneficis especials per a aquelles persones que decideixin conservar-la. Tot i això, en cas de no poder assistir a l'edició del 2021 es podrà demanar el reemborsament de l'entrada. L'edició que s'ha cancel·lat estava programada per als dies 16, 17 i 18 de juliol.

L'Acampada Jove és un festival político-musical que organitzen les Joventuts d'Esquerra Republicana des de 1996 amb la col·laboració voluntària de tot el jovent independentista.