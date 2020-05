La museïtzació del jaciment: aturada però pressupostada

? El projecte de construir un museu sobre l'Abric Romaní i els neandertals que completaria el Parc Prehistòric de Capellades ve de lluny. En aquest sentit, Palmira Saladié explica que s'estava començant a treballar en la primera part de la museïtzació de la cinglera perquè es pogués obrir a la visita a partir del setembre. «Ja hi havia pressupost, ho teníem tot de cara per començar a treballar, però ara està tot parat». L'esperança, per a Saladié, és que «no s'aturi del tot, i que només sigui una qüestió de mesos de retard».