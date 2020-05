El científic Pere-Joan Cardona i l'actriu Sílvia Bel, convidats 'virtuals' del cicle Pessics de Vida

El científic manresà Pere-Joan Cardona i l'actriu catalana Sílvia Bel són les persones convidades del segon trimestre de l'any del cicle d'entrevistes "Pessics de Vida", que organitza conjuntament la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural el Casino. En aquesta ocasió, arran de la situació excepcional d'estat l'alarma, les dues entrevistes es faran de forma virtual i es podran seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament. També hi haurà un xat activat per aquelles persones que estan inscrites al Youtube.

El nou cicle en forma virtual arrenca el dimecres 27 de maig, a les 8 del vespre, amb el científic Pere-Joan Cardona que conversarà amb el periodista Xavier Domènech, director adjunt de Regió7. Pere-Joan Cardona és doctor en Medicina i Cirurgia; especialista en Microbiologia i Parasitologia; membre del CIBER Enfermedades Respiratorias; i professor associat de Microbiologia i parasitologia mèdiques de les facultats de Medicina i Ciències Biomèdiques de la UAB. El científic manresà és el cap de la Unitat de Tuberculosi Exerimental, el grup de recerca que fa 20 anys que es dedica a investigar aquesta malaltia infecciosa a l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP).

La segona entrevista tindrà lloc el dimecres 3 de juny, a les 8 del vespre, amb l'actriu barcelonina Sílvia Bel, que conversarà amb Pep Garcia, productor cultural, escriptor i columnista. Sílvia Bel és una reconeguda actriu de teatre, cinema i televisió amb una àmplia trajectòria artística. A la televisió ha protagonitzat series com Infidels, Ventdelplà o El cor de la ciutat. L'any 2007 va ser la Colometa de la Plaça del Diamant, que després de fer temporada al TNC va girar durant un any per diferents teatres del País per acabar a Madrid al CDN. Ha col·laborat amb músics com Lluís Llach i Jordi Savall en diferents concerts poètic-musicals. L'any 2012 rep el Premi Memorial Margarida Xirgu a la interpretació femenina més rellevant de la temporada teatral barcelonina Actualment compagina la seva faceta d'actri u amb col·laboracions literàries a diferents mitjans i espais culturals.

Pere-Joan Cardona

Fill de cal Iglesias de Manresa, descobreixo la meva passió per la recerca gràcies al llibre "El microscopi". Inicio un projecte que fa confluir els dos esperits familiars: la voluntat de servei del botiguer i la passió pel saber. Construeixo el meu primer laboratori i m'embarco en l'estudi bacteriològic del riu Cardener. Em capbusso en el repte de la lluita contra la tuberculosi i exploro el món de la transferència tecnològica. Una de les meves feines, ara, és predir el curs de la pandèmia.

Entrevistat per Xavier Domènech, periodista

Sílvia Bel

Actriu. L'any 1998, acabats els estudis i després de participar en diferents espectacles teatrals a Barcelona, vaig anar a Madrid amb l'actor i director Karra Elejalde i vaig protagonitzar pel·lícules com "Año Mariano" i "Torapia". El 2003 torno als escenaris catalans on interpreto primers papers al costat de directors com S. Belbel, J.M. Mestres, À. Rigola, Amos Gitai, H. Bonnin, T. Casares o J. Ollé. Faig teatre, televisió, cinema i col·laboracions literàries en diferents mitjans i espais culturals.

Entrevistada per Pep Garcia, productor cultural, escriptor i columnista