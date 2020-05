Igualada torna al teatre presencial amb «Mort a les cunetes»

Aquest divendres, a les 20 h, el Teatre Municipal Ateneu torna a aixecar el teló amb la representació presencial de l'obra "Mort a les cunetes". Les condicions marcades per la fase 1 de desconfinament permeten obrir la sala, però amb un aforament limitat a 30 persones. El preu de l'entrada serà simbòlic, de només 5 €, per controlar l'aforament per mitjà de la venda en línia. Els tickets es posaran a la venda únicament al web teatremunicipalateneu.cat a partir de demà dimecres, a les 11 h.

El Departament de Promoció Cultural també enregistrarà l'obra, que es podrà veure a través dels seus diferents canals: InstagramTv, @culturaigualada, facebook, i al web teatremunicipalateneu.cat, així com també pel Canal Taronja. L'emissió, que es farà aquest diumenge, a les 18 h, s'emmarca en el cicle "Auditori Virtual", que l'Ajuntament d'Igualada ha posat en marxa dins del Pla de suport específic al sector cultural i als

creadors professionals d'Igualada i l'entorn local.

L'obra parteix del llibre "Mort a les Cunetes", del surienc Albert Fàbrega; del "Diari d'un emboscat", de Jaume Ollé (1918-2008); de relats de Pere Guixà i de l'article "La Capsa de fusta", del periodista Toni Cortès. El muntatge narra "La Fossa de Can Maçana": l'afusellament de nou republicans que van ser trets de la presó de Manresa la mitjanit del 9 de febrer de 1939, i la fuga d'un d'ells, Josep Nin, que ho va poder explicar. És un homenatge a: Joan Badia, Amadeu Casserres, Jaume Claret, Lluís Fàbrega, Camil Pujol, Maurici Sivila, Josep Talleda i Juli Zegri, (fills de Súria i Valls de Torroella), que van ser assassinats per les seves idees, i també a Teresa Mabras, "La Maciana" de Castellolí.

"Mort a les cunetes" està dirigida pel manresà David Pintó i interpretada per l'igualadí Joan Valentí, amb música en directe de Martí Marsal. L'espai escènic i vestuari són d'Albert Pascual, "Pascu". També intervenen en el muntatge el tècnic Xavier Amat i Thaïs Buforn, que s'encarrega de la fotografia, i cal esmentar les col·laboracions de Joaquim Aloy, Núria Ferran, Agustí Humet, Pepa Plana, Galdric Santana, Queralt Soler i Montse Valentí.

Les persones que adquireixin entrades en línia, han de seguir un protocol de seguretat per accedir al teatre: hauran de fer la cua respectant les distàncies de dos metres, per la qual cosa trobaran les marques al terra del vestíbul. Es recomana l'ús de mascareta fins que ocupin el seient i també en el moment de la sortida. També cal rentar-se les mans al dispensador de solució hidroalcohòlica a l'entrada del teatre.

Els espectadors han de portar l'entrada al mòbil o impresa de casa. El personal del teatre la validarà mantenint les mesures de seguretat. L'entrada i la sortida del local es faran de manera esglaonada i mantenint la distància de 2 metres.

El 29 de maig, VERS'Eros

El proper divendres dia 29 de maig, a les 20 h, serà el torn de l'actriu i cantant igualadina Maria Colom, amb l'obra VERS'Eros, en què ens convida a gaudir d'una proposta poètica i musical molt especial. Les entrades estaran a la venda també a partir d'aquest dimecres.

El muntatge combina música sensual de jazz i poemes d'amor i eròtics que parlen precisament d'aquests moments fugaços i màgics entre copes de vi i somriures. Versos de Marc Freixas, Anna Garcia Garay, Jaume Piquet,... amb un intercalat de cançons de jazz com el clàssic "The days of wine and roses", d'Henry MancinI.... o amb el tema "You go to my head", de J. Fred Coots.