Sis dels deu nois i només tres de les tretze noies

? Superar la selecció a la prestigiosa escola del Royal Ballet de Londres no és fàcil. En la promoció del bagenc Guillem Cabrera s'han format deu nois i tretze noies a l'edifici de White Lodge, al parc de Richmond, que acull els alumnes d'11 a 16 anys. Però a la segona etapa d'estudis, a la seu de l'escola del Royal Ballet al Covent Garden, al centre de la capital britànica, només hi han passat sis nois (entre els quals Cabrera) i tres noies. Per si no superava la prova per accedir a la formació dels 16 als 19 anys, el bagenc tenia programades audicions a altres escoles de dansa.