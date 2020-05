El Bages és un Clam cantarà demà «Escriurem» i presentarà divendres un vídeo amb fotos històriques

El Bages és un Clam té preparat per demà, dijous, la cantada des dels balcons de la cançó "Escriurem", de Miki Núñez, i la presentació, l'endemà, d'un vídeo amb 489 fotos històriques de la comarca que anirà acompanyada de música de Manel Camp.

La d'aquest dijous serà la siena acció participativa que organitza aquesta plataforma, formada per 102 entitats, entre elles Regió7. Serà la interpretació coral d'un tema conegut de l'egarenc Miki Núñez (Operación Triunfo), proposat per la taula de tècnics de joventut dels municipis de la comarca del Bages després d'un procés participatiu. Anteriorment ja s'han fet cantades amb 'Corren', del grup manresà Gossos, 'Bon dia', dels Pets, i 'Tot Sona', de Dàmaris Gelabert. La cita és a les 12.27 h i es podrà seguir per Ràdio Manresa, Styl FM, les emissores locals del Bages i també per internet a radiomanresa.cat.

L'endemà, divendres, es podrà veure el resultat de l'acció anterior, la cinquena. El Bages és un clam va fer una crida a recollir fotografies antigues de poblacions del Bages d'abans de 1976. Es va acabar el termini dilluns i en van rebre més de 800. S'ha preparat un vídeo amb 489, que inclouen Manresa, Sallent, Castellbell i Sant Joan de Vilatorada. També hi ha algunes imatges de Cabrianes, Súria, Santpedor, Cardona i Navas. El vídeo té una durada de 10 minuts i es penjarà a les xarxes socials.