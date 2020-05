Igualada torna al teatre presencial amb «Mort a les cunetes»

El Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada torna a aixecar el teló. I no de manera virtual sinó presencial. Ho farà aquest divendres, a les 20 h, amb la posada en escena de l'obra Mort a les cunetes, dirigida pel manresà David Pintó i interpretada per l'igualadí Joan Valentí, amb música en directe de Martí Marsal. Les condicions marcades per la fase 1 de desconfinament permeten obrir la sala, però amb una capacitat limitada a 30 persones. El preu serà simbòlic, de només 5 euros, per controlar l'ocupació per mitjà de la venda en línia. Els tiquets es posaran a la venda només al web teatremunicipalateneu.cat, a partir d'avui, a les 11 del matí.

El departament de Promoció Cultural també enregistrarà l'obra, que es podrà veure a través dels seus diferents canals, aquest diumenge, a les 18 h, emmarcada en el cicle Auditori Virtual que el consistori ha posat en marxa dins del pla de suport específic al sector cultural i als creadors professionals d'Igualada i l'entorn local.

Les persones que adquireixin entrades en línia, hauran de seguir un protocol de seguretat per accedir i sortir del teatre, com fer la cua respectant les distàncies de dos metres, amb les marques que trobaran al terra del vestíbul. Es recomana l'ús de mascareta fins que s'ocupi el seient i també en el moment de la sortida. També caldrà rentar-se les mans al dispensador de solució hidroalcohòlica a l'entrada del teatre. Els espectadors hauran de portar l'entrada al mòbil o impresa de casa.

El divendres dia 29 de maig serà el torn de l'actriu i cantant igualadina Maria Colom, amb VERS'Eros, una proposta poètica i musical. Les entrades també es posaran a la venda avui.