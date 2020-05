El Cerdanya Film Festival prepara una nova edició física per aquest any

L'onzena edició del Cerdanya Film Festival - Festival Internacional de Cinema de Cerdanya no se suspendrà ni migrarà a una versió online i tindrà lloc físicament entre els dies 1 i 9 d'agost a Puigcerdà i altres escenaris de la comarca i el Pirineu. Aquest és el resultat de les converses que l'entitat ha mantingut els darrers dies amb l'Ajuntament de Puigcerdà i el Departament de Cultura de la Diputació de Girona, que han mantingut el suport públic a l'esdeveniment, malgrat la difícil conjuntura que pateix tot el sector audiovisual a Catalunya i que està provocant la suspensió o readaptació de moltes iniciatives similars.

El Cerdanya Film Festival serà un dels primers i dels pocs festivals que, previsiblement, podrà mantenir la seva programació física i ocuparà un paper encara més rellevant en el panorama cultural ceretà donada la suspensió de moltes de les activitats habituals que hi tenen lloc. Fins a mitjans de juny encara està obert el període de recepció d'obres a concurs.

El Festival es presentarà enguany adaptat a les circumstàncies, seguint les normes vigents que marquin les autoritats sanitàries i la prudència necessària, amb aforament molt possiblement limitat (50% - menys de 70 localitats) i la supressió de les grans concentracions que suposaven l'entrega de premis i el còctel de clausura. Tanmateix, el programa de projeccions del festival seguirà al voltant de les 50 sessions de projecció al Museu Cerdà de Puigcerdà.

Les sessions de curtmetratges seran més curtes (al voltant d'una hora) i es modificaran els horaris per espaiar les diferents sessions. Com a novetat, s'està estudiant la creació d'una Sala 2 a l'aire lliure i es complementarà la seva oferta amb un apartat online a través de la pàgina web. S'està estudiant la viabilitat efectiva de les activitats que es realitzen fora del Museu Cerdà de Puigcerdà i totes les activitats paral·leles del Festival per ajustar-les a la nova realitat i a la disponibilitat pressupostària. L'organització no es tanca a intentar mantenir-les sempre que trobin els pàrtners i els espais adequats, així com el finançament necessari.

A nivell pressupostari, el festival retallarà previsiblement en un 65% el pressupost previst per aquesta edició ja que a dia d'avui no compta amb cap patrocini privat finalista i moltes de les subvencions habituals que rep no estan convocades. Manté, no obstant, l'aportació directa del Grup de Recerca de Cerdanya i les principals subvencions que rep de l'Ajuntament de Puigcerdà i la Diputació de Girona, a qui volem agrair l'empatia i la disposició mostrades.